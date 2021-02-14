金牛年開紅盤、電子科技廠法說 本周大事預告

迎接金牛年，台股周三 (17 日) 開紅盤，市場看好，在上市櫃公司元月營收利多激勵、美股創高等利多帶動下，台股資金行情可期；此外，不少電子科技廠也將陸續在本周召開法說會，包含台郡、新唐、華邦電等，預期也將釋出景氣展望。以下是本周大事預告：

金牛年開紅盤 台股利多行情可期

台股周三 (17 日 / 大年初六) 金牛年開紅盤，市場預期資金行情可期，包含總統蔡英文年前親訪證交所、美股創高、上市櫃公司元月營收報喜等利多，有助帶動台股資金行情進一步發酵。

回顧金鼠年，台股全年大漲 3683.69 點、漲幅達逾 3 成，亮麗封關，除了改寫農曆年封關收盤新高外，上市公司市值也突破 40 兆元，成交量、日均成交量也同步創歷史新高，寫下金鼠年股市四大亮點。

牛年景氣風向 電子科技廠法說打頭陣

迎接金牛年台股開紅盤，上市櫃公司也將陸續舉辦法說會釋出景氣展望，周三 (17 日) 軟板廠台郡打頭陣，擴廠、5G 通訊商機預期將成為市場關注重點，日前台郡也公布元月營收，仍維持去年底旺季水準，單月營收達 27.42 億元，年增 1.08 倍。

另一方面，MCU 廠新唐、記憶體大廠華邦電則將在周五 (19 日) 召開法說，新唐去年正式併購日本 Panasonic 半導體事業，帶動營運顯著成長，隨著居家辦公趨勢延續，相關產品需求強勁，加上近期傳出漲價，有助營運維持高檔。

華邦電近期則受惠 NOR Flash 晶片供不應求情形加劇，在需求暢旺下，訂單應接不暇，華邦電上半年 NOR Flash 產能全數滿載，價格持續調漲，首季漲幅約 7-10%，第 2、3 季各季漲幅也可望達 1 成水準，利基型 DRAM 也持續回溫，價格同步喊漲，也是市場關注法說重點之一。

防疫新常態 施振榮初六企業視訊拜年

周三 (17 日 / 大年初六) 新春開工團拜，宏碁集團創辦人施振榮依循往例將舉辦新春團拜活動，但受疫情影響，將延續去年以視訊拜年，施振榮表示，落實防疫新生活，未來視訊拜年將成為新常態。

過去包括宏碁、明基友達、緯創等 ABW 家族成員在新春開工時，都會分批到創辦人施振榮的家裡拜年，互道祝福，但今年在疫情持續下，施振榮也安排透過宏碁旗下 sMeet 視訊軟體，讓 ABW 家族成員可以連線拜年。