谷歌、微軟、高通抗議Arm收購案將損害市場競爭 Nvidia併購之路困難重重

輝達 (Nvidia) 自去年 9 月宣布斥資 400 美元收購 Arm 後，儘管輝達多次喊話將保持 Arm 的中立性，但至今仍持續受到英國、美國監管機構調查，周五 (12 日) 更傳出谷歌、微軟與高通也紛紛出面對該收購案表示不滿。

據彭博 (Bloomberg) 引述消息人士報導，谷歌 (GOOGL-US)，微軟 (MSFT-US) 和高通 (QCOM-US) 擔憂輝達 (NVDA-US) Arm 收購案恐損害晶片業關鍵市場的競爭，期望監管機關介入制止該交易。

高通官方周五也已出面告知美國聯邦貿易委員會 (FTC)，歐盟執委會、英國競爭與市場管理局以及中國國家市場監管局，表示該公司對於輝達收購 Arm 感到擔憂。

消息人士表示，高通認為輝達收購案若達成其可能成為 Arm 技術的守門人，並阻止其他晶片業者使用 Arm 的智財權，提高其他業者的經營風險。

目前輝達正面臨美國、英國、歐盟和中國的反壟斷機構的審查，全球的監管機構正在與他們認為可能受到受購案影響的利害關係人進行接觸。

消息人士表示，FTC 已深入調查該收購案，目前正進入第二階段，並要求軟銀、輝達與 Arm 提供更多資料，此外，該機構還會與其他企業合作討論該受購案是否影響市場競爭。

此外，拜登上任後提名 Rebecca Kelly Slaughter 為 FTC 代理主席，標誌著監管監察力道將加強，這也可能會使輝達收購案要獲准難度增加。

隨著大型科技業反壟斷浪潮興起，任何調查或相關讓步恐改變輝達對 Arm 的潛在收購價值，這將不利於目前 Arm 擁有者軟銀，因為此前軟銀極力於出售一些資產以償還債務與回購股票。