你入房了嗎？ 資安專家傳授ClubHouse開房前五大安全措施

語音社群軟體 Clubhouse 掀起開房熱潮，但資安專家提醒，開房前務必做好五大安全措施，包括關閉 Clubhouse 對聯絡人的存取、追蹤帳號前先確認真偽、開放式房間中避談機密與隱私、退房後慎防詐騙，停用平台後要求客服刪除個資。

首先是聯絡人資料存取，KPMG 安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇表示，用戶在安裝 APP 後，可在 iOS 設定的隱私權中的聯絡人選項，直接關掉 Clubhouse 對聯絡人的存取。

第二，若要追踪政商人物或是演藝名星，也要留意帳號真偽，原因在於目前平台上都有諸多真假難辨的名人帳號。

第三、開房時慎選適當房間型態，尤其在開放式 (Open) 型態的房間中，切忌不談論商業機密與個人隱私。

另外，退房後也要隨時留意有無詐騙或不當行銷行為；如果確定不再使用平台服務，建議寫英文信要求客服刪除全部個資

林軒宇指出，Clubhouse 是很新的系統，因此 APP 整體資安成熟度可能較令人擔心，使用者仍需具備高度的風險意識，隨時更新最新版本，並注意 APP 所公布的個資權利相關政策變更。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤則提醒，只要是社群媒體都有隱私與資安的風險，而 Clubhouse 的爭議，在於其背後的技術平台是否為中國公司？資料是否有傳回中國？互動過程的語音紀錄是否被留存？

謝昀澤進一步指出，Clubhouse 會要求使用者上傳手機聯絡簿外，還會向所有人公開使用者追蹤的人、追蹤使用者的人，及推薦人等原屬於私領域的資訊，幾乎没有可隱藏的設定，讓人際脈絡幾乎無所盾形，因此使用者應注意自己的數位足跡，是否透過了這些工具被過度暴露與蒐集。

謝昀澤說明，有心人想要「深入挖掘」特定人物，只需花五分鐘，就可以從 Clubhouse 的個人檔案與追縱訊息，推測一個人的交友圈、職業、興趣，甚至特殊癖好、政治傾向、種族、宗教、商業情報等敏感的隱私，且當事人不會知情。