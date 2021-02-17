沙烏地阿拉伯Q4大手筆買進電玩股：動視暴雪、藝電、 Take-Two

沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金 (Public Investment Fund，下稱 PIF)」去年第四季買進大量的電玩遊戲公司股權。

現在 PIF 是動視暴雪 (ATVI-US)、藝電 (EA-US) 和 Take-Two 互動軟體 (TTWO-US) 的大型股東之一。根據 PIF 向 美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，在第三季底時，PIF 尚未持有這 3 家公司任何股份，因此是在第四季買進。

PIF 沒有立即回應關於採購這些股權的置評請求。

根據 S＆P Capital IQ 的數據，PIF 第四季買進 1500 萬股動視暴雪，成為該公司第六大股東；同時期，PIF 分別買下 740 萬股藝電、400 萬股 Take-Two，使其分別成為兩家公司的第六大和第五大股東。

根據週二交易價格，PIF 的動視暴雪持股價值 15.4 億美元，而在藝電和 Take-Two 的投資則分別價值 11 億美元和 7.77 億美元。

今年迄今，動視暴雪股價上漲 10% 以上，藝電上漲 1.2%，但 Take-Two 則下跌 5.8%。