〈台股盤前〉封關期間國際股市大漲創高 牛年開紅盤拚站穩萬六

台股今 (17) 日開紅盤，而在台股春節休市期間，美股及日韓股市全面走揚創高，台積電 ADR 自 5 日封關以來累積漲幅更高達 9.6%，也改寫歷史新高，法人預期有利今日開紅盤站上萬六大關。

週二美股漲跌互見，道瓊、費半續改寫歷史新高，標普、那指自高點回落，不過整體美股在台股封關期間仍呈現上漲，此外，日股日經 225 指數在本周一漲破 3 萬點大關，也為 1990 年來首見。

台股 ADR 方面，台積電 ADR 漲 1.44% 至 140.05 美元，締造歷史新高，除了台積電 ADR 外，日月光投控 ADR、聯電 ADR 也雙雙大漲，預計半導體族群將成為今日紅盤行情的開路先鋒。

國際消息方面，特斯拉執行長馬斯克宣布公司買進 15 億美元比特幣，不僅激勵比特幣衝上 5 萬元歷史新高，也帶動加密貨幣挖礦熱潮升溫，華碩、微星、技嘉等板卡廠可望因此受惠。

日本東北地區 13 日晚間發生芮氏規模 7.3 強震，波及被動元件大廠村田製作所、太陽誘電，以及車用晶片大廠瑞薩等科技大廠停工，不過隨著檢測告一段落，村田、太陽誘電擊瑞薩本周產線均將重啟生產。