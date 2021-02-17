陳時中：我國採購500萬劑德國BNT疫苗 簽約前夕喊卡

針對我國向外洽購新冠疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (17) 日首度鬆口，原訂 500 萬劑是購買德國 BNT 與美國輝瑞合作開發的疫苗，但因外力介入，對方在簽約前夕緊急喊卡，沒有毀約問題，卻已打亂台灣在疫苗上的布局。

德國生技公司 BioNTech (BNTX-US) 和美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 合作開發新冠肺炎疫苗，陳時中今天上午接受電台專訪時指出，台灣早在去年就直接與 BNT 公司洽購 500 萬劑，大中華地區代理商則為中國上海復星醫藥公司，當時疫苗廠牌與簽約時程遲遲未公布，就是擔心談判生變。

陳時中說明，當時與 BNT 已經到了換約的進度，也擬好新聞稿，準備在記者會上發布，但尚未簽約變數仍相當大，所以遲遲未揭曉，沒想到真的在最後一刻破局，BNT 回應僅稱內部有意見、國際疫苗分配問題，不過，到底是商業關係或政治意圖，無法斷定，「有人不希望台灣太高興」。

當時遭外界質疑疫苗採購不夠透明化，陳時中強調是有苦難言，該合約迄今沒有完成簽約，因此沒有毀約問題，但這確實打亂了台灣在疫苗上的布局。

此外，指揮中心去年已規劃向阿斯特捷利康及 COVAX 平台購買 1500 萬劑疫苗，其中，我國分配到的 20 萬劑最快 2 月底會開始配送，到貨後一周施打。陳時中透露，目前在等最後 2 項程序，一是 WHO 通過 EUA (緊急使用授權)，現已通過；二是我國也要審核個別藥廠，已跟韓國聯絡，對方也送資料了。