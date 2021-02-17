水情吃緊 嘉南下周減量供水、竹苗中工業用水節水率提升至11%

台灣水情持續吃緊，旱災中央災害應變中心今 (17) 日召開第 8 次工作會報，經濟部部長王美花表示，春節期間鋒面通過雖有降雨，但整體水情仍相當嚴峻，因應水情變化，下周四 (25 日) 嘉義、台南水情燈號將轉為減量供水橙燈，新竹、苗栗、台中地區工業用水節水率也將由 7% 提升至 11%。

王美花表示，水利署從去年 7 月起提前啟動各項節水應變作為，近期也完成桃竹幹管、新竹海淡、抗旱水井等工作，春節期間雖有鋒面通過，各水庫集水區降雨約 20-40 毫米，對水情稍有幫助，但依氣象局降雨預估，今年 2、3 月偏少，4-6 月偏少至正常，因此將持續投入救旱穩定水情。

因應水情變化，旱災中央災害應變中心決定將進一步加大節水力道，除新竹、苗栗、台中地區已實施減量供水橙燈外，自 2 月 25 日起嘉義、台南地區由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄等地區則調整為減壓供水黃燈，連江地區調整為水情提醒綠燈，其餘地區燈號維持不變。

另一方面，新竹、苗栗、台中已實施減量供水的地區，節水率將再提升，其中，工業用水戶將由 7% 提升至 11%，嘉義、台南地區減量供水以工業用水戶節水 7%、非工業用水戶節水 10%，並視後續水情變化逐步提升。

王美花表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，將要求中央、地方各單位加強節約用水、視天候機動進行人工增雨、持續由河川引水及水庫蓄水最大化，並落實應變會議各項調度節水措施，全力降低旱災對各界用水衝擊。