又攻下新一里程碑 比特幣價格突破51000美元

比特幣在周二 (16 日) 突破 5 萬美元關卡之後，很快又再上一層階梯，周三攻上 51000 美元，續創歷史新高價。

據 Coindesk 數據，比特幣周三最高升至 51026 美元，至台北時間 15:35，交易價格在 50754 美元附近，24 小時漲幅達 4.0%。

(圖表取自 Coindesk)

今年以來比特幣漲幅已來到 70%，市場對之後的可能發展，依然有著爭議及重大分歧。

BlockTower Capital 投資長 Ari Paul 相信，目前還在大牛市之中，未來還可能見到更猛的漲勢。LMAX Digital 加密貨幣策略師 Joel Kruger 警告，有鑑於市場的劇烈變化，短期內宜保持謹慎。

美銀美林在「最擁擠交易」的每月調查中，看多比特幣已經躍升至第二名，僅次於看多科技股，押注美元空頭則排名第三。

近期眾多機構的動作，為比特幣的漲勢再添利多。繼紐約梅隆銀行上周表示，已經成立新部分為客戶打理數位貨幣之後， 摩根士丹利旗下 Counterpoint Global，也傳出正考慮比特幣是否適合其投資者。若摩根士丹利最終批准，將意味數位貨幣獲得一家擁有近百年歷史的華爾街老牌金融機構支持，以及新一批資金的流入。

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 周二表示，人們不喜歡貨幣交易上的不統一，他認為市場對比特幣興趣的增加，不會對美元作為世界儲備貨幣的地位構成嚴重威脅。