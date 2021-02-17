【鍾國忠專欄】牛年開市另類的布局投資法

(一) 牛年開市首日見大漲

2021 年真不一樣！

過完聖誕節與跨年之後，1 月份台股指數馬上單月大漲 2.75%，指數也在 1/21 創新高 16238 點，雖然先前有因農曆春節長假因素而出現拉回，但在長假後新春開盤第一天，台股馬上就單日大漲 559 點，同時再創新高點 16406 點，看樣子每次的過年後 (假期效應)，都對多頭沒產生太大影響，甚至可再凝聚動能向上攻，然去年收盤指數 14732 點，至目前為止，大盤指數已大漲約 11%，對於空手者而言，真的是一個相當大的困擾，因為半導體或 5G 等原本看好產業趨勢公司股價已大漲一大段，因此應該會有個疑問：是否還有其他投資方式可布局？

(二) 牛年－不追強勢 留意落後

至於接下來牛年後，投資人可作什麼投資規劃？以下將從二點來扼要分析：

1. 空手者可不用再追高強勢類股：去年 2020 年國際股市因寬鬆資金而大漲，但不代表今年 2021 年就持續會有好表現，如附表一所示，就 2019 年來看，漲幅前五大類股在次年 2020 年走勢相當分歧，如第一名汽車類大漲 78.53%，在 2020 年不漲反跌 0.96%，在主要類股排序第 15 名，跟大盤 22.8% 漲幅，相差快 24 個百分點，第三名水泥類則在 2020 年走勢為第 16 名，這當中僅有 2019 年第二名電子類股，在 2020 年仍可延續前一年度強度，2020 年全年上漲幅度達 36.47%，連續二年都達 36%，雖然上漲名次從 2019 年第二名略掉到第四名，但整體報酬率仍小幅增加，表現相當不錯。

問題是，電子類股當中有大部分是來自權王台積電個股大漲所致，像台積電的公司台灣並不多，如果扣除這部分因素，則前一年度大漲者，根本不用再追高，但對於持有者，則可再持有觀察，等待高點伺機了結出場。

2. 空手者可留意去年落後類股：附表二可看出 2020 年表現較佳的類股，如有造紙類 (漲幅 77.21%)、玻璃陶瓷 (漲幅 56.45%) 與運輸類 (漲幅 53.08%) 等類股，其類股漲幅還遠遠高於市場所注目的電子類股 (漲幅 36.47%)，但其類股漲幅排序在 2019 年表現分別是第 11 名、第 19 名與第 15 名，甚至於 2020 年類股漲幅第 6 名的電器電纜 (漲幅 28.02%)，其前一年度排名也在第 12 名，換言之，前一年度落後類股很有機會在次年度大漲，因此這就給空手者一個很好的參考點。

至於 2020 年表現較不佳的類股有哪些？如表三所示，包括有金融保險、觀光類、食品類、水泥類、汽車類與塑膠類等，觀察這些類股的最大特色就是「內需型」與「原物料」，前者可多觀察政府的政策方向，後者則須搭配國際原物料行情變化，內需型類股表現一般相對較穩定，因此報酬率會較原物料類型來得低，但前提是，該年度原物料報價走勢要表現相當突出，否則就有可能落後於內需型產業。

但不管景氣如何變化，至少這些類股處在低基期當中，風險相對有限，如果投資人可從這角度去分析追蹤，再依市況 (如疫情變化等) 進一步觀察，相信在牛年中仍有很高的獲利契機。

資料: 日盛投顧整理

資料: 日盛投顧整理