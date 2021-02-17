LG去年稱霸中國之外的全球EV用電池市場 寧德時代年增逾20倍

根據《韓聯社》報導，南韓 LG Energy Solution 所生產的電動車 (EV) 用電池，去年在不包含中國的全球市場奪下用量冠軍。而在同條件下，排名第五的寧德時代，其電池用量更在一年之間大幅增長逾 20 倍。

南韓專精能源市場的市調公司 SNE Research 在 17 日公布最新數據，2020 年不含中國的全球已註冊電動車 (含 EV、PHV、HV) 的電池用量達 81.2GWh。

其中，LG Energy Solution 的電池使用量達 26.8GWh 占整體的 33.1%，拿下第一。緊追在後的是日本 Panasonic(6752-JP)，以 25.6GWh(31.6%) 的電池使用量位居第二。第三名與第四名則分別是南韓三星 SDI (10.1%) 與 SK Innovation(9.7%)。

第五名的中國寧德時代 (CATL)(300750-CN) 也特別值得一提，該公司 2019 年在中國以外的全球市場的電池用量僅有 0.2GWh，但到了 2020 年一口氣增加到 5.3GWh 大幅成長 20 倍以上，市占率也從 2019 年的 0.4% 躍升至去年的 6.5%。

SNE Research 針對寧德時代的表現給予正面評價，認為該公司過去僅在中國市場奠定穩固地位，而目前更在中國以外市場一躍而起。

另根據 SNE Research 在先前所公布的 2020 年包含中國市場在內的全球電動車用電池用量，寧德時代以 34.3GWh(市占率 24.0%) 連續四年奪冠。第二名是 LG Energy Solution 的 23.5%，還有三星 SDI(5.8%) 與 SK Innovation(5.4%) 也名列第五名及第六名。