日產否認澆不熄iCar傳言！分析師：蘋果3-6個月內有85%機率宣布消息

雖然日產 (7201-JP) 已經否認與蘋果 (AAPL-US) 洽談打造蘋果品牌汽車，但關於 iCar 的市場傳聞依舊不會退燒。

華爾街針對 iCar 做了許多研究報告，但對於蘋果切入市場對全球汽車業務有什麼意義卻少有確切數據，更甚者，科技與汽車分析師對於蘋果汽車背後的意義看法也各自不同。

自去年 12 月蘋果汽車消息浮現後，因蘋果巨大規模以及數年前就嶄露的野心，科技與汽車分析師格外重視此消息，畢竟蘋果市值約等於全球所有車廠市值的總和，其中還包含全球最大車廠特斯拉 (TSLA-US)。

韓國的現代汽車 (005380-KR)、起亞汽車 (000270-KR) 和美國的電動車初創公司 Canoo (GOEV-US) 均在報導中與蘋果牽連在一起，而日產則是最新報導的「iCar 代工廠」，但日產在否認消息後，股價週一大跌 3% 左右。

蘋果尚未對汽車計畫發表評論，也尚未對日產否認的報導做出回應。

除了日產這些與蘋果直接相關的汽車股發生暫時性影響外，汽車股則沒有真正反映 iCar 消息，理由之一就是這些都是反覆的臆測，並非具體結果，且另一個原因則是，蘋果汽車距離問世還有數年之遙，汽車投資者尚不須為此擔心。

但這不代表蘋果汽車不具意義，其潛在合作夥伴的消息仍然重要。

Wedbush 分析師 Dan Ives 預期蘋果在今年就會正式宣布相關消息，他週一發布的報告指出，「現階段只是時間早晚的問題，而不是蘋果是否過幾年會踏入電動車市場的問題。」他認為有 85% 機率蘋果會在未來 3 至 6 個月發布消息，也點名現代汽車和德國福斯 (VOW-DE) 是他預期的蘋果合作夥伴前 2 大選擇。

現代汽車擁有自家模組化電動車平台，這是 Ives 認為現代汽車可能雀屏中選的原因之一，雖然包括通用汽車在內其他車廠對電動車開發也採用類似方法。

至於福斯，Ives 看中其電動車的野心，同時福斯也是車用固態鋰電池先驅 QuantumScape (QS-US) 的大股東，其電池可望成本更低、安全性更高且充電更快速，以及續航力更持久，這些可讓福斯比同業對蘋果的吸引力更大。

Ives 主要分析範圍是科技股，他追蹤蘋果，並給予「優於大盤」的評級、目標價 175 美元。他也追蹤特斯拉 (TSLA-US)，給予「持有」評級、目標價 950 美元。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 也追蹤這兩家股票，給予蘋果「持有」評級、目標價 132 美元，但對特斯拉較悲觀。他認為蘋果汽車可能會讓特斯拉未來幾年更難實現每年平均產量成長 50% 的目標。「汽車市場向來分散，有強勁的地域性品牌和偏好。我們現在還不清楚，在大量新競爭切入下，這個市場最終會變得更鞏固還是出現一個巨大贏家。」

因此他認為這不利於特斯拉，他建議「出售」特斯拉持股，並給予該股 180 美元的目標價，遠低於現行股價。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 專攻汽車而非蘋果，但他看漲特斯拉，給予「買進」評級以及 880 美元的目標價。他認為蘋果出手後，將加速電動車的普及，有利全體電動車市場。此外，在蘋果產品問世之前，「特斯拉還能再享受產業領導地位的電池技術 4-5 年，雖然到某些時點，現今的電動車業者必須共享資料。」

就算有更多電動車業者加入，也不足以動搖他對特斯拉股票的信心，除了特斯拉，Jonas 也推薦投資者可以買進通用汽車 (GM-US) 和供應商 Aptiv (APTV-US) 來接觸電動車主題。

RBC 分析師 Joe Spak 也專攻汽車股，他與 Jonas 也同樣給予 GM 和 Aptiv 股票「買進」評級，但他僅將特斯拉股票評為「持有」。 Spak 認為，蘋果汽車的出現凸顯車廠加速適應的必要性，「否則他們可能會其他人拋在後頭，不管是蘋果或其他家。」

總體而言，華爾街似乎深信 iCar 一定具有這些特點：

具有高級自動駕駛功能 一定是現有車廠打造 有利於蘋果股價 可能不會破壞現有產業，因為初始產量很少，但會提高消費者對電動車的興趣。

至於電動車產業是否真會如此發展，只能靜待時間來證明。