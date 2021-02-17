台股開紅盤創13年來新高 兩大利多短線「看高不是高」

台股在內外資聯手敲進下，指數大漲近 600 點，收在 16362.29 點，創下 13 年來最佳開紅盤行情，法人指出，在全球晶片荒與資金行催化下，台股後市仍有多頭可期，短線可望上演「看高不是高」的利多行情。

國際股市春節期間大漲，激勵台股今 (17) 日開紅盤接棒補漲，三大法人狂敲 372 億元，推升指數大漲 3.54%，盤中指數一度衝高至 16406.78 點，成交量 4139.10 億元，終場以 16362.29 點作收，締造 2009 年來春節後最佳開紅盤行情。

其中，權值股王 台積電大漲 31 元，股價收在 663 元，聯電也強漲近 9%，收在 57.6 元，聯發科則是開盤一度來到千元之上，終場大漲 3.16%，收在 980 元，半導體指數大漲 5.02%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股開紅盤大漲，主要與春節期間國際股市漲勢亮麗有關，特別是費城半導體指數大漲逾 7%，讓台股擺脫 MSCI 調降權重的影響，推升指數重返「萬六」大關之上，甚至一度刷新歷史新高紀錄。

回顧近 10 年台股在春節後開紅盤日表現，開紅盤後 10 個交易日，大盤指數平均漲幅約 2.01%，上漲機率高達 7 成；葉獻文認為，在疫苗施打進度正面進展，景氣預期好轉、春節後資金沉澱完畢與歸隊等利多加持，台股有望持續上演「看高不是高」的多頭行情。

葉獻文分析，目前全球陷入晶片荒，而在電子產品、5G 通訊、高效能運算等需求仍相當強勁，可能讓全球半導體晶片面臨供不應求等狀況，在全產能吃緊情況下，預期電子類股的漲價題材仍將是推升指數重要的動能。

從總經面來看，主計總處先前公布 2020 年第 4 季台灣經濟成長年增率達 4.94%，大幅優於預期 3.28%，創 2011 年第 2 季以來新高，除了歸功於內需消費活絡，緩衝疫情對經濟的不利影響之外，海外訂單暢旺亦推升國內製造業產能不斷擴增。

葉獻文建議，想參與台股多頭行情，可透大盤回檔時布局台股基金，透過多元化選股，參與電子與傳產等各類股的漲升契機，進而強化投資跟漲抗跌的能力。