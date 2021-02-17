橋椿擺脫谷底去年下半年轉盈 全年仍陷虧 EPS -0.48元

橋椿 (2062-TW) 受惠北美市場需求大增，去年下半年連兩季營運轉盈，第四季稅後純益 1.02 億元，季增 4.76 倍，年增 83.7 倍，每股純益 0.63 元，但橋椿 2020 年全年仍難逃虧損，每股虧損 0.48 元，是上市 13 年來首度全年虧損。

衛浴產品金屬零組件橋椿今 (17) 日公布 2020 年第四季自結營收 21.89 億元，創新高，毛利率 12.77%，季增 1.1 個百分點，年增 4.86 個百分點，稅後純益 1.02 億元，季增 4.76 倍，年增 83.7 倍，單季每股純益 0.63 元。

橋樁 2020 年全年營收為 72.38 億元，毛利率 9.04%，年減 1 個百分點，稅後虧損 7779 萬元，營運盈轉虧，全年每股虧損 0.48 元，為 13 年來首度出現全年虧損。

橋椿全力加碼台灣廠零組件自動化生產，並快速對應設立成品生產線，在台灣協助組裝成品出貨，讓輸美客戶規避了美中貿易戰，此生產模式由供應零組件跨大步到成品組裝，去年 5 月起橋椿在歐美疫情後的家庭裝修需求下，度過上半年連兩季虧損營運谷底。

美中貿易戰及新冠肺炎疫情催化下，橋椿提早 3 年在台進行智慧化布局，公司藉由在台設立研發中心、智慧化生產線，掌握客戶需求，內部已訂下全球高市占目標。事實上，橋椿金屬的大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

橋椿受惠去年 5 月起訂單迅速回升，排除匯率不可控因素，2021 年營運不看淡，而目前國際鋅價大漲，橋椿認為，原物料價格與客戶端訂立有轉嫁機制，受國際金屬行情波動造成對成本的影響較低。

橋椿成品組裝產線、智慧化生產線等，也因良率提升，對增加產品附加價格及提高毛利率，具挹注效果，以往中國輸美的產品受川普政府加徵關稅而轉單來台，橋椿也將成受惠者。