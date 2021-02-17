半導體銷售旺 華立1月營收58.45億元 年增36.8%創新高

半導體材料通路商華立 (3010-TW) 今 (17) 日公布 1 月營收 58.45 億元，月增 11%，年增 36.8%；受惠終端客戶下單排隊確保晶圓代工產能，華立主要客戶的成熟與先進製程產能同步吃緊，帶動前段製程光阻液、電子級化學品及特氣等銷售淡季不淡，1 月營收創歷史新高。

近年隨著電動車趨勢確立，華立也提早布局，從過往行動裝置塑料，切入車用市場，今年 1 月耐高溫工程塑料的業績較去年同期呈現高雙位數成長，未來也將持續擴大電動車佈局。

華立看好，台灣在資通訊 (ICT) 產業居世界霸主地位，尤其 EMS 龍頭鴻海 (2317-TW) 成立 MIH 電動車平台，象徵台灣業者將從 EMS 轉換成 CMS(汽車製造服務)，迎向電動車未來十年年複合成長 29% 的榮景，預估 2025 年電動車由現行 250 萬台上看 1100 萬台。

華立指出，車用市場近年成為工程塑料最具發展潛力的產業，塑料已攻佔車用內裝材料市場，在外裝零件的應用也與日俱增，要求高強度的汽車結構零件成為兵家必爭之地。

尤其各國對排氣法規日趨嚴苛，一般車廠在研發新車時首重二氧化碳排放量，輕量化也是重中之重，以塑膠取代金屬為關鍵，華立代理的高階工程塑料，透過多年耕耘傳統汽車部品，也已跨入電動車車載領域。

華立表示，公司代理日本知名的耐高溫尼龍工程塑料，材料本身具有吸濕率低、剛性與尺寸安定性佳、經 SMT(表面黏著技術) 高溫測試於產品表面不易起泡等優異特性。

近來將應用層面延伸至電動車用的連接器、車載鏡頭，其中，連接器在汽車行駛震動環境下，使用的連接器必須具備強度，擁有低吸水、高強度的耐高溫尼龍 PA 塑料，成為業界首選，目前如電動車 ECU(行車電腦主機板) 連接器、車用導航及時速表乃至車用攝像頭等傳輸用的連接器，都已成功導入。