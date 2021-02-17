油價突破1年高位 傳沙國考慮扭轉減產政策

在傳出石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 考慮增產之際，沙烏地阿拉伯敦促產油國保持謹慎。然而，外媒報導周三 (17 日) 指出，鑑於近期油價回升，沙國計畫在下月的 OPEC 會議中宣布撤銷減產措施，顯示其對於油價回調的信心有所增強。

本週油價回到 2020 年初疫情爆發以來最高水平，國際基準布蘭特原油周三升至每桶 64 美元，美國基準西德州中質原油 (WTI) 則站上 60 美元大關，油價漲勢主要受到美國冬季風暴支撐，市場分析認為，風暴將在短期內影響原油產量。

在傳出沙國計畫增產後，油價周三短線跳水，隨後恢復漲勢。截至台北時間周三 23 時許，布蘭特原油期貨上漲 0.6%，暫報每桶 63.73 美元，WTI 原油期貨上漲 0.37%，暫報每桶 60.27 美元。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 周三 (17 日) 於國際能源論壇線上會議表示，相較於一年前，當前處境已經好很多。考慮到不確定性依舊很高，他警告各產油國不應自滿，務必抱持謹慎態度。

儘管如此，《華爾街日報》周三引述沙國顧問稱，鑑於近期油價回升，該國計劃在下月的會議上扭轉先前的減產政策。由於沙國已承諾在 3 月之前實施減產措施，因此最快可能等到 4 月才會恢復增產。

不過顧問也警告，一旦情況出現轉變，上述計畫仍可能遭到推翻。

由沙國領導的石油輸出國家組織 (OPEC) 加上俄羅斯為首的其他產油國將於 3 月 4 日召開會議，決定是否能恢復部份石油生產。沙國的警告顯示，下月的 OPEC + 會議勢必掀起另一波激辯。

OPEC 此前預計，在全球經濟復甦情況下，石油消費量將在第 4 季顯著提升，相較於 Q1，全球石油消費量將在 Q4 增加 472 萬桶 / 日。