〈能源盤後〉德州停產、煉油廠持續關閉 原油漲不停 WTI固守60美元大關

週三 (17 日) 交易，原油期貨價格上升，WTI 原油期貨連續第二日收在 60 美元以上，係因延伸至美國南部德州的嚴寒氣溫持續讓生產工作暫停，以及煉油廠關閉。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，石油價格一直上漲是因為沙烏地阿拉伯自願減產、新冠疫苗加速推展，以及二疊紀盆地一些產量損失。

但他認為，「石油市場可能只會損失約莫 1000 萬桶的產量，且美國庫存一直比正常高出 5000 萬桶，因此影響不會太大。更重要的是，由於煉油廠關閉而使煉油產品損失，這讓產品價格下跌。」

GasBuddy 週三表示，未來兩週，全國汽油平均價格可能從當前的每加侖 2.54 美元的價格上漲 10 美分至每加侖 20 美分，因為南部極寒的氣溫讓數百萬桶的煉油產能停擺。

由於停電導致德州數家煉油廠關閉或減少運作，根據 S&P Global Platts Analytics 週二稍晚公布的報告，該州每日產能約 590 萬桶，證實至少每日已有 260 萬桶產能完全關閉。

報告稱，嚴寒的溫度也降低了美國的原油和天然氣產量，每日估計減少 300 萬至 400 萬桶，但其中大多數損失的產量可能在週末之前就會恢復。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.09 美元或 1.8%，收每桶 61.14 美元，為連續第三日收升。

週二為 WTI 原油去年 1 月以來首次收逾每桶 60 美元水準。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 99 美分或近 1.6%，收每桶 64.34 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 3.219 美元，登上自去年 11 月 2 日以來最近月契約最高收盤價。

前一日天然氣期貨價格漲逾 7%。

德國商銀分析師指出，煉油廠關閉讓 WTI 原油期貨 7 個多月以來首次進入正價差，即近期油價低於遠期油價。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 1.8105 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.3%，收每加侖 1.8377 美元。

疫苗的推展和新冠病例下降帶來了原油樂觀情緒，而嚴寒氣溫更加速漲勢。OPEC + 的減產行動也對此樂觀情緒有所貢獻，尤其是沙烏地阿拉伯自願在 2 月至 3 月間擴大減產 100 萬桶 / 日的行動。

然而，原油價格上漲可能會讓 OPEC 出現放寬生產限制的壓力，這一點或許最快在 3 月初的會議就會看到。

據《華爾街日報》週三報導，因應石油價格近期回升，沙烏地阿拉伯計畫在下個月 OPEC + 會議上宣布撤銷其獨力減產的措施。

由於本週一休市，EIA 的美國石油供應報告將推遲一日至本週四公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (2/12 止) 美國原油供應量下降 340 萬桶、汽油庫存增加 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 220 萬桶。