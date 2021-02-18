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Clubhouse Media大跌！投資人恍然大悟「買錯了」

鉅亨網編譯羅昀玫
Clubhouse Media大跌！投資人恍然大悟「買錯了」 (圖片：AFP)
Clubhouse Media大跌！投資人恍然大悟「買錯了」 (圖片：AFP)
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特斯拉馬斯克ClubhouseClubhouse Media

全球首富、特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 加入了新一代社群應用 Clubhouse，讓投資人欣喜買入 Clubhouse Media 股票，但盲從的投資者又買錯股票了！

馬斯克近期銷售能力強到不可思議，一開金口，舉凡比特幣、狗狗幣、GameStop 都飛天大漲，而馬斯克近期頻繁使用語音社群平台 Clubhouse，亦讓 Clubhouse 一夕爆紅，連帶撞名的股票 Clubhouse Media 也應聲大漲。

(圖片：翻拍馬斯克)
馬斯克 Clubhouse 帳號 (圖片：翻攝 Clubhouse)

實際上，Clubhouse 平台是去年 2 月才成立的初創社交媒體，至今還仍未上市，健康照護商 Clubhouse Media 因名稱相似意外受惠，引發全球各媒體近期大幅報導，今年迄今 Clubhouse Media 已躺賺 1000% 以上。

週三恍然大悟「買錯了」的投資者開始拋售 Clubhouse Media (CMGR-US) 股票，促使該股週三收黑 25.18% 至每股 20.50 美元

令人宛爾的是，回顧歷史，買錯股票的戲碼總是不斷在華爾街上演。

與特斯拉 (TSLA-US) 股票代碼相近的 Tiziana Life Sciences (TLSA-US) 曾讓投資人一度混淆錯買。

疫情帶動在家工作、遠端視訊開會，Zoom Video (ZM-US) 也曾和 Zoom Technologies (ZOOM-US) 名稱相混淆，投資人還因誤買後者，促使美國證交所 (SEC) 一度暫停 Zoom Technologies 交易。

特斯拉馬斯克上月 7 日推薦使用加密通訊軟體 Signal，投資人見獵心喜，意外買進美德州小型醫療設備公司「Signal Advance」，但實際上 Signal 通訊軟體公司並未上市。

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特斯拉US-TSLATiziana Life Sciences PLC Sponsored ADRUS-TLSAZoom Video Communications Inc. Class AUS-ZM

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