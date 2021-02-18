德州暴雪掀供應衝擊 布蘭特原油漲破每桶65美元 逾一年首見

德州暴雪導致全美能源生產停擺，全美將近 40% 石油生產停擺，倫敦布蘭特原油 (Brent) 周四 (18 日) 亞洲盤越過每桶 65 美元，是逾一年來首見。

Brent 周三收在 13 個月新高，周四亞洲盤續漲 1.38% 至每桶 65.23 美元，是 2020 年 1 月 21 日以來首度高於 65 美元。僅 10 個月前，疫情重擊需求，曾使布蘭特跌到不及 16 美元。

西德州中質原油 (WTI) 周四亞洲盤漲 1.1% 至每桶 61.82 美元，周三上漲 1.8% 後持續攀高。

交易員和業界人士透露，德州暴雪導致大停電和生產設施冰凍，已使全美原油日產量短少 400 萬桶。不過拜煉油廠陸續停止運作、酷寒減少人們開車外出意願之賜，需求相對受抑制。

德州大雪對能源市場的干擾不像過去侷限於美國，而是影響世界各地：把美國石油運送到世界其他地方的水路因酷寒而受阻，歐洲原油市場上漲，石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 正在評估是否延續目前的限產力道。

彭博報導，這漲供給衝擊助長全球油市所浮現的泡沫，而且開始影響石油流動，交易員正在確保海上油輪的位置，把數百萬桶歐洲柴油運往美國。

市場正在評估暴雪的影響會持續多久。美國原油生產繼續停擺，已讓北海的交易員忙著確保貨櫃供給，亞洲買家則以更高的價格買進中東原油。

國際油價今年來上漲 26%，沙烏地阿拉伯減產效應、加上疫苗大規模施打點亮需求前景都是助力。雖然油價漲勢在周三一度因沙國有意在未來幾個月增產而暫時歇息，但隨即重拾動能。

新加坡華僑銀行經濟學家 Howei Lee 說：「這波冬季風暴是油市的完美風暴，但還有其他因素存在，如沙國減產支撐市場，美國庫存快速減少。」美國石油協會 (API) 周三公布，上周原油庫存減少近 600 萬桶。