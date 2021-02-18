〈紐約匯市〉經濟數據強 美元升 比特幣再締新高突破52000美元

美國零售銷售等多項經濟數據報喜，加上通膨有升溫的跡象，帶動美元對主要貨幣周三 (17 日) 上漲。比特幣再下一城，突破 52000 美元，但一些分析師警告，若價格劇烈波動遲遲不降溫，目前的水準難以為繼。

多項數據顯示拜疫苗大規模接種之賜，美國經濟從疫情中復甦的動能正在增強，零售銷售、工業生產都遠超乎市場預期，生產者物價指數 (PPI) 也攀升。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.25% 至 90.933，是連續第二天上揚，從上周五觸及的三周低點回升。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「美元從低點回升的趨勢從周二展開，周三延續。雖然還是有很多人看空美元，但美元仍有上升空間。」

美國聯準會 (Fed) 周三公布 1 月 26-27 日貨幣會議紀錄，對美元影響不大。與會官員表示，需要對最近的經濟反彈跡象「保持警惕」，還討論近期通膨可能上升的問題，並重申保持貨幣寬鬆以支持就業市場的承諾。

Chandler 說，整體而言，會議紀錄並無令人意外之處，市場更期待 Fed 主席鮑爾下周的證詞。

雖然經濟數據亮麗，但美債殖利率周三扭轉近日升勢並回落到 1.3% 之下，10 年期公債殖利率報 1.2939%，稍早最高一度攀抵 1.333%。

對殖利率敏感的日圓兌美元報 105.88 日圓，稍早盤中一度升至 106.21 日圓，為去年 9 月來最高。

美元兌歐元、英鎊、澳幣都升值。歐元兌美元貶 0.6% 至 1.2 美元，英鎊兌美元貶 0.3% 至 1.39 美元，澳幣兌美元貶 0.05% 至 0.78 美元。

比特幣突破 52000 美元

比特幣周二攻克 5 萬美元整數關卡後接連突破 51000、52000 美元，周三最高攀抵 52621.84 美元。

截稿前，比特幣報 52414.89 美元，24 小時內上漲 8.15%，整體市值達到 9760 億美元。

雖然今年有愈來愈多主流機構接受比特幣，但分析師警告，比特幣距離成為廣泛使用的支付形式還有一段迢迢長路，其劇烈波動的特質可能導致當前的超高價格難以延續。

Simplify 資產管理公司的 Harley Bassman 說，比特幣價格波動率高達 80%，是歐元的十多倍高、俄羅斯盧布的七倍高，「比特幣等於是完美的合法投機資產，儼然是 1636 年荷蘭鬱金香的翻版。比特幣最終是否會步上同樣的後塵？我不清楚，最好妥善評估風險。」

截至周四 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：