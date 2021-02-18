富邦媒去年獲利大增近4成 EPS 13.87元再寫新猷

富邦媒 (8454-TW) 今 (18) 日公布 109 年度財報，全年稅後純益 19.43 億元，年增幅 39.43%，每股純益(EPS)13.87 元，寫下獲利新高紀錄，其中，第四季單季稅後純益 6.1 億元，每股純益 4.37 元，年增 45.9%，也創單季新高。

富邦媒旗下通路有 momo 購物網、摩天商城、電視購物和型錄購物，去年合併營收 671.98 億元，年增 29.65%，營運續攀高峰，營業毛利 63.14 億元，年增 24.19%，毛利率 9.4%，年減 0.41 個百分點，營業利益 22.19 億元，年增 34%，營業利益率 3.3%，年增 0.11 個百分點。

富邦媒指出，去年在疫情的影響下加速線上零售通路發展，momo 整合「商品力」、「科技力」和「物流力」綜效，升級全方位服務，再加上深耕品牌，合作品牌數已突破 1.8 萬個，站上集結超過 300 萬件商品，會員服務力再上一層，挹注營運成長動能。

富邦媒去年除了成立百分百持股子公司富昇物流，也完成倉儲建置達 30 座目標，同時，南區物流中心取得建照。

展望後市，富邦媒認為，豐沛的集團資源是 momo 深耕會員經濟強而有力的隱形資產，今年將以線上零售龍頭之姿加強打造 momo 生態圈，開創產業新格局。

另外，富邦媒董事會決議處分採權益法投資的宅配通 (2642-TW) 股權，除了去年認列已實現處分利益 2484 萬元，預計今年將以每股不低於 30 元價格，分批處分全部持股共 1479.3 萬股，預計處分利益約 8590 萬元，惟實際處分利益將按處分當時股價而定。