〈金管會新春展望〉推九項工作重點 強化金融韌性防資產泡沫

全體金融業去 (2020) 年稅前大賺 6756 億元，比前年增加 6.48%，再度刷新歷史新高紀錄，金管會主委黃天牧今 (18) 日表示，金管會今年將推動 9 項工作重點，並強化金融韌性，防杜資產泡沫風險。

金管會統計，2020 年金融業稅前獲利達 6756 億元、年增 6.48%，續創歷史新高。其中，以證券期貨業稅前獲利 817.4 億元、年增達 43.86% 最多，保險業稅前獲利 2231 億元、年增 30.7% 居次，僅銀行業受疫情影響，稅前獲利 3708.2 億元、年減 8.9%。

今年要如何維持金融業的動能備受矚目，對此，黃天牧表示，金管會今年將推動的 9 項工作重點，包括：一、保障民眾權益、促進金融商品與服務多樣化。二、實踐普惠金融。三、強化金融韌性。四、驅動金融永續發展。五、發展金融科技創新。六、優化資本市場及拓展金融業務。七、鞏固金融資安防護體系。八、參與國際金融交流與合作。九、研修重要金融法規及推動其他重要措施。

黃天牧表示，「資產泡沫化」從各國實施 QE，各國就都有警惕，但是台灣有基本面跟實質資金面的支撐，包括去年產業的獲利、金融業的獲利、台商資金回流等，不單單只是 QE 的資金氾濫。

黃天牧進一步指出，「台灣股票上漲也有基本面」，如半導體產業有亮麗表現，台灣房地產上漲，也是有實質需求，如中南部有新的工廠，民眾去中南部就業，即有住房的需求，所以這些資產上漲有資金的成份，也有實質基本面支撐。

黃天牧強調，作為金融監理機關，當然「金融韌性」還是很重要，因此金管會在去年便啟動銀行、保險業的監理壓力測試，且測試情境都涵蓋了信用風險增加、股債及外匯等市場價格波動加劇等可能增加損失的情境，已強化風控機制及金融韌性，因此「務必讓金融韌性是扎扎實實，在變動中，金融業還能撐得起來。」強化金融業韌性以確保清償能力與經營能力。