臻鼎跨大步 新設海內外IC載板、軟板及SMT廠 預計後年投產

臻鼎 - KY (4958-TW) 集團多箭齊發，今 (18) 日正式簽約，以人民幣 7030 萬元 (約新台幣 3.02 億元) 取得深圳市寶安區 1.73 萬坪土地使用權，將由旗下禮鼎半導體投資開發生產包括 ABF、BT 等載板產品，預計 2022 年底完成裝機，並於 2023 年投產貢獻營收。

臻鼎 - KY 本身原由在秦皇島的碁鼎公司生產 BT 載板，去年下半年碁鼎已進入獲利階段，而 2019 年 12 月成立的禮鼎半導體公司，則鎖定生產包括 ABF、BT 等載板產品，在今天正式與官方簽約，取得深圳市寶安區的 1.73 萬坪土地的 30 年使用權，新建廠土地就毗鄰臻鼎現有寶安廠區。

臻鼎 - KY 主管指出，禮鼎半導體在取得深圳市寶安區的 1.73 萬坪土地的使用權後，規劃在 2022 年底完成土建及設備裝機，於 2023 年正式投產，具體的土木、設備投資金額目前正在進一步規劃中。

臻鼎 - KY 目前為全球最大 PCB 廠，去年以來積極展開包括在中國大陸、台灣、印度等新投資計畫，預計 2023 年投產，包括今天取得在深圳的新投資 ABF、BT 載板廠、台灣南科的軟板廠、及在印度總投資金額 34 億元的 SMT 廠。

臻鼎在台投資、擴廠計畫不斷，去年已完成發行新股合併先豐通訊，並將返台在南科園區投資先進軟板廠，預計第一期計畫投資新台幣 117.21 億元，最快取得用地並於今年第一季動工，並在 2023 年完工投產。

臻鼎 2020 年前三季營收 760.79 億元，毛利率為 18.37%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 37.77 億元，年減 24.54%，每股純益 4.19 元。