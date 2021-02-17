〈金融業徵才〉永豐銀廣徵生力軍 擴大招募八大領域獵才

伴隨畢業季到來，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行預計 3 月起於全台各大專院校展開說明博覽會，招募生力軍、厚植人才深度；永豐銀行人力資源處處長廖家宏今 (17) 日表示，為培植海內外跨市場經營、資訊科技創新發展及金融業務與服務等專業人才，今 (2021) 年擴大召募 8 大類領域的儲備幹部 (MA) 及金融商品儲備人才 (MVP) 總數達 75 人。

永豐銀行表示，今年的徵才將透過 11 場次活動與對外徵件，招募包括風險管理、法人金融、零售金融、資訊專才、數位金融、財富金融、法金業務及營管企劃等八大領域 MA 及 MVP，經過職能檢定、團體面試與事業單位面試後，拔擢合適人選。

廖家宏指出，MA 和 MVP 均以定崗制度、基礎訓練與多元課程，並在所屬單位深耕與歷經上、下游單位的實習；其後 MA 將進行為期 15 個月的幹部訓練及分行輪調，以擴增視野與歷練；MVP 則是接受為期 9 個月的專才訓練，養成改善專案計畫或業務流程的相關能力。其中，MA 培訓期間月薪達 6 萬元，加計獎金後年薪上看百萬元。

除 MA 及 MVP 外，永豐銀行表示，為因應業務成長的需求，將持續招募金融理財業務專才、法金業務專員、資訊專才及金融實習生等約 300 名新進人員。同時，首場大型校園活動將於國立臺北大學展開，預計於全台各大專院校，包括國立臺灣大學、國立中興大學及永豐金控總部中崙大樓等舉辦共 11 場次博覽會、徵才說明會。