〈日本7.3強震〉地震影響零件供應 Nissan日本兩工廠計畫下週停工

根據《日本經濟新聞》18 日 (週四) 報導，日產汽車 (7201-JP) 因受到 13 日發生的 7.3 強震影響，位在日本國內的兩座汽車組裝廠，將從下週一 (22 日) 起停工兩天時間。

自 22 日實施停工的汽車組裝廠，包括負責生產小型車主力產品「Note」的追濱工廠 (日本神奈川縣橫須賀市)，還有生產小型商用車的湘南工廠 (日本神奈川縣平塚市)。

停工原因在於 13 日所發生的 7.3 強震，於福島縣及宮城縣都觀察到震度 6 的強震，有部分的零件製造廠成了受災戶，這也導致供給面發生延誤情事。

預定在下週實施停工的汽車組裝廠當中，追濱工廠計畫在 22、23 兩日停工，湘南工廠也計畫在相同期間停工。這次停工所導致的減產數量尚未明朗。

13 日的強震造成日立製作所 (6501-JP) 的子公司「日立 Astemo」位在日本福島縣的工廠等成了受災戶，汽車懸吊零件等的供應也因而發生了延誤情事。在如此影響下，豐田汽車 (7203-JP) 在日本國內的 9 座工廠共 14 條產線，也在 17 日至 20 日的這段期間最長停工四天時間。而類似影響也同樣波及其他的日本同業。