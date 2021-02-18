〈美股盤前要聞〉美公債殖利率升 美股期貨走跌

美公債殖利率趨穩，落於新高水平，美股期貨週四 (18 日) 走跌，道瓊期貨跌 0.25%，標普 500 期貨跌 0.43%，那斯達克 100 期貨漲 0.81%。

1.Fed 一段時間內不會縮減購債

週三 (17 日) 聯準會 (Fed) 發布一月的會議紀要顯示，目前美國經濟狀況與 Fed 的長期目標相去甚遠，在實現這些目標之前，必須保持 (寬鬆) 政策立場。未來「一段時間內」不會滿足縮減大規模資產購買計畫的條件。

上月會議後，Fed 宣布，維持近乎零利率，保持每月至少 1200 億美元的資產購買。

Fed 還提到，量化寬鬆計劃已使 Fed 資產負債表增至近 7.5 兆美元，顯著緩解了金融狀況，並為經濟提供了實質性支持。在調整資產購買計畫前，與公眾溝通具重要意義。Fed 對通膨持樂觀看法，但對就業市場表現偏向謹慎。

2. 難擋南非變種病毒？輝瑞疫苗效力恐掉 2/3 Moderna 也大減

《新英格蘭醫學雜誌》周三 (17 日) 發布的新冠肺炎疫苗研究顯示，輝瑞 / BioNTech 研發的疫苗對南非變種病毒抗體效力將下滑逾三分之二，目前尚不清楚該疫苗是否能有效抵抗該變種病毒。

除了輝瑞，Moderna 疫苗也出現相同現象，Moderna (MRNA-US) 周三表示，與先前的初步結果相比，完整檢視南非變種病毒的實驗後發現，疫苗對抗南非變種病毒時的抗體程度大減。

南非變種病毒讓各大藥廠苦思對策，南非最近暫緩施打阿斯特捷利康 (AstraZeneca)，因為研究顯示該公司疫苗對預防輕症也無效。阿斯特捷利康正在改進疫苗，試圖在秋季前完成，Moderna 也在測試追加劑量的效果。

3. 臉書澳洲用戶將無法查看、轉貼新聞內容

臉書 (FB-US) 週三 (17 日) 宣布，因應澳洲新媒體法提案，將不再允許澳洲用戶和出版商分享或觀看新聞報導。

隨著新法規的實施，澳洲政府將尋求諸如谷歌 (GOOGL-US) 和臉書等線上平台向新聞媒體支付費用，才能呈現與提供連結至新聞報導內容。

臉書表示，為因應新法律，已經決定限制出版商和澳洲用戶無法在臉書平台上共享和查看新聞內容。

這意味澳洲用戶將無法查看國際出版商在其臉書頁面上發佈的新聞內容，澳洲用戶也將無法分享或查看臉書上的任何新聞內容，臉書全球用戶也將無法分享或查看來自澳洲出版商的新聞內容。

4. 谷歌與新聞集團簽訂 3 年分潤協議

谷歌 (GOOGL-US) 週三 (17 日) 宣布，已與新聞集團 (News Corp) 簽訂為期 3 年的分潤協議，以避免澳洲新媒體法危及谷歌平台在澳洲未來的營運。

根據該協議，新聞集團在美國、英國和澳洲旗下品牌 (例如《華爾街日報》和《紐約郵報》) 將在谷歌新聞「Google News Showcase」中出現，兩家公司進入廣告營收共享、開發訂閱平台，且 YouTube 將投資影視新聞領域。

Google 全球合作夥伴關係總裁 Don Harrison 表示，「今日與新聞集團達成的協議涵蓋我們廣泛產品，例如 News Showcase、YouTube、Web Stories、Audio 和我們的廣告技術。」

5. 白宮顧問致函台灣 求助解決車用晶片缺貨問題

彭博報導，拜登政府經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 已經向台灣政府尋求援助，希望台灣幫助解決全球晶片短缺干擾美國車廠生產的問題。

根據彭博取得的信函，擔任白宮國家經濟委員會 (NEC) 主席的狄斯在信中向台灣經濟部長王美花表示，希望她個人能幫助推動解決晶片缺貨問題，以減緩美國車廠的擔憂。

彭博報導，狄斯是在和蘇利文以及美國汽車製造商和供應商開會之後，致函台灣政府。台美曾在 2 月初舉行經貿對話。