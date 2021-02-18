518人力銀行改名 數字科技今年企業付費量拚成長2至3成

數字科技 (5287-TW) 旗下平台 518 人力銀行正式宣告改名為「518 熊班」，針對服務業企業用戶優化行動端裝置的使用體驗。數字科技副總經理邱建銘表示，推出改版後，企業家數已提升 25%，目標今年企業付費量要成長 2 至 3 成。

邱建銘表示，518 熊班將持續優化網站及行動端的功能，並藉由 AI 技術，提高服務型人才的媒合準確度及效率，希望 518 熊班能在 5 年內，成為服務型人才徵才的首選第一品牌。

邱建銘表示，518 熊班推出全新升級改版後，服務業客戶已由原先的 4 成成長至超過 5 成，企業家數也已提升 25％，預期今年付費量年增幅可望達到 2 至 3 成。

目前 518 平台占數字科技整體營收約 7-8%，但包括小雞上工在內，邱建銘表示，未來盼將 518 熊班與小雞上工整合，明年首季小雞上工將啟動收費。

因應數位轉型趨勢，服務型人才媒合準確度需求將更為提升，邱建銘指出，目前求職市場上服務型人才超過 300 萬人，看好未來對服務型人才市場需求成長，可達現今的 3 至 5 倍。

展望今年，數字科技營運穩定成長，新創平台持續推出新服務，並陸續開始收費，推升 1 月營收創歷史同期新高，且深化人力資源服務，串聯 518 熊班、小雞上工與 Tasker 出任務，期發揮平台綜效。