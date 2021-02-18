防陸特定鋁箔傾銷傷產業 關務署對6家公司臨時課徵反傾銷稅

財政部針對中國大陸產製的進口特定鋁箔反傾銷調查，關務署今 (18) 日公告，自 22 日對 6 家特定公司臨時課徵反傾銷稅，為期 4 個月。

關務署今天表示，對自中國大陸產製進口特定鋁箔反傾銷調查案，經財政部與經濟部初步認定，確實有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，財政部公告將自 22 日起對中國大陸產製的進口特定鋁箔等產品臨時課徵反傾銷稅，為期 4 個月。

其中上海神火鋁箔有限公司稅率 28.28%、昆山鋁業股份有限公司稅率 32.36%、江蘇大亞鋁業有限公司（關聯製造商）與丹陽市精益鋁業有限公司（關聯出口商）稅率 29.1%、廈門廈順鋁箔有限公司稅率 19.86%；另外，其他製造與出口商稅率則為 32.36%。

關務署表示，財政部將繼續進行傾銷最後調查，依實地查核結果或其他新事證，可能獲致不同之傾銷差率或結論。

根據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第 14 條及第 16 條規定，財政部於公告後翌日起 60 日內完成有無傾銷最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部於 40 日內作成該傾銷是否損害我國產業最後調查認定。

財政部表示，將在接獲經濟部有損害我國產業通知之翌日起 10 日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。