Gamestop聽證會砲火猛攻 眾院委員會：我們的調查還未結束

眾議院民主黨議員周四 (18 日) 於 Gamestop 事件聽證會與 Robinhood 和 Citadel 等高層進行激烈辯論，立法機構承諾將與散戶站在同一陣線，後續將針對華爾街的所作所為進行一連串調查並研擬相關法規。

在眾議院金融服務委員舉行的聽證會上，Robinhood 執行長 Vlad Tenev 與 Citadel 資本執行長 Ken Griffin 因資金短缺引起的暫停交易、以及「自由貿易」是否真正自由等議題，遭議員連番拷問。

這些高層的回應不時遭議員打斷與嘲弄，加州民主黨議員 Brad Sherman 認為 Griffin 遲遲未針對 Citadel 是否為客戶尋求最佳交易上正面回應；Tenev 則被指控沒有充分告知缺乏經驗的投資人正在承擔哪些風險；紐約民主黨議員 Carolyn Maloney 表示，Robinhood 應確保散戶不會突然失去支持。

Tenev 極力否認 Robinhood 暫停交易涉及操縱市場，並解釋由於軋空期間被迫提撥逾 30 億美元抵押品，才會緊急暫停交易避免傷害擴大。

引人矚目的是，在一番詰問後， Tenev 突表公開道歉，承認 Robinhood 未能滿足客戶的需求，他說，雖然無法做到完美無缺，但是承諾將確保從失敗中成長。

號召散戶大軍的 YouTuber 「Roaring Kitty」Keith Gill 則堅稱，自己在事件中僅相信 Roaring Kitty 一般投資人，並宣稱自己並非財務顧問，也不曾參與操縱股價或與對沖基金有任何關聯。

研擬制衡華爾街的新法?

Gamestop 事件引發市場公平性以及股票價格脫離現實的問題，對金融穩定構成威脅，也引起立法機關關注。

民主黨議員、也是金融服務委員會主席的 Maxine Waters 表示：「許多投資人認為遭到金融系統反對，最終都是華爾街勝出，不過此事件已經使大眾更聚焦於華爾街和一些對沖基金的『掠奪式交易』。」

Waters 承諾，未來將就此層面舉行一系列聽證會，金融服務委員會將尋求相關監管機構的證詞，委員會許多成員也明確表示他們將散戶並肩作戰。

美國證券交易委員會 (SEC) 等監管機構正考慮對 Robinhood 平台中的千禧世代投資人，提供更多潛在保護，SEC 和司法部 (DOJ) 也正在調查是否有任何投資人非法操縱 GameStop 等股票的股價。

共和黨議員 Patrick McHenry 表示，此事件顯示市場本質已出現變化，主因在於交易平台新技術使散戶能進入市場，而這些投資人長年來被拒絕進入市場，因此導致此事件爆發。