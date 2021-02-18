眾院GameStop聽證會對沖基金、Robinhood列席 券商：放空制度才是問題

眾議院周四 (18 日) 將針對 Gamestop 事件舉行聽證會，華爾街對沖基金、電子下單平台 Robinhood 高層以及號召散戶大軍的 Keith Gill 列席作證，三方已於會前證詞中為自己辯護，華爾街則認為此事件與市場賣空機制有關，呼籲立法者應盡快尋找解決之道。

美國眾議院金融服務委員會周三 (17 日) 提前公佈三方預先準備的證詞，儘管他們都皆承認 Gamestop (GME-US) 事件導致該股股價出現史無前例的波動，但堅持過程中並沒有任何犯罪行為。

上個月散戶大軍逆襲 GameStop 和其他股票、引發劇烈波動，相關股票成交後清算由於 Robinhood 等線上交易交易平台須提供數十億美元的抵押品作為抵押，平台因而暫停用戶買進相關股票。

此舉引起立法機關注意，質疑交易平台是否暗中支持正放空這些股票的對沖基金。

Robinhood 執行長 Vladimir Tenev 在預先準備的證詞中表示，決定停止用戶買股完全是出於滿足監管機構對交易平台的準備金要求，並提供該公司如何在幾天內提供巨額抵押品的詳細資料。

Robinhood 事件期間提供抵押品資料 (圖: 眾議院金融服務委員會)

盈透證券 (Interactive Brokers) 創辦人 Thomas Peterffy 以券商立場認為，軋空迫使許多證券經紀人試圖透過提高保證金或限制部分股票的交易保護自己，防止混亂擴大。

Peterffy 表示：「當時我們已經接近整個系統崩潰的危險邊緣，大眾似乎完全沒有意識到這一點，包括國會和監管機構。」

Tenev 駁斥 Robinhood 接受任何對沖基金要求而行事的謠言，並聲稱其客戶協議和證券法規賦予 Robinhood 具有凍結交易的斟酌權。Melvin Capital Management 投資長 Gabriel Plotkin 則表示，自己的公司並未施壓 Robinhood 以暫停交易。

投資型 YouTuber 、在 Reddit WallStreetBets 版上號召散戶大軍進場 GameStop 的重要幕後推手 Keith Gill，則堅稱自己的立場完全基於市場公開資訊，並認為操縱不知情的散戶買進股票的指控是非常荒謬的。

Peterffy 認為，賣空的現有協議可能導致股市遭受災難，因為在許多情況下，空方放空該公司股票已超過在外流通股數，他呼籲立法機關應取得更多放空數據並提高放空的保證金，以解決當前衍生的放空問題。