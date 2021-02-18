GameStop飆漲推手官司纏身 34歲金融顧問遭控佯裝散戶操縱股價

今年 1 月在 Reddit WallStreetBets 版上號召散戶大軍進場 GameStop 軋空放空機構的重要幕後推手 Keith Gill 如今面臨集體訴訟，他遭指控佯裝散戶，藉由網路平台人為操縱股價。

負責證券集體訴訟的 Hagens Berman Sobol Shapiro 公司周二代表華盛頓州 Christian lovin 在內的多名散戶，向麻薩諸塞聯邦地區法院對 Gill 提告，指控 34 歲的他實際上是有牌證券專業人士，並操縱市場牟取暴利。

根據訴狀內容，Gill 遭指控為了鼓舞散戶加入行列，把自己塑造成劫富濟貧的羅賓漢，並將證券專業人士視為反派，但事實上 Gill 不是業餘投資人，多年來，他積極從事投資和金融行業的專業工作。

該訴訟表示，Gill 的欺騙和操縱市場行為不僅破壞證券法規，還破壞 GameStop (GME-US) 股票市場的完整性，這不僅對選擇權投資人造成重大損失，也使受到 Gill 鼓舞並以高價買進 GameStop 股票的人黯然退場。

除了 Gill 外，該訴訟還將 Mass Mutual 和其子公司列為被告，指控他們有義務監督 Gill 在市場上的活動。

不過，Gill 透過律師表示，Gill 先前在金融業的工作從未涉及證券交易或為客戶提供諮詢服務，並否認試圖人為操縱 GameStop 的股價，Gill 本人堅信 GameStop 的未來潛力。

GameStop 風波已引起政府關注，Gill 周四將出席國會聽證會，在眾議院金融服務委員會官員面前，與 Robinhood 、Citadel LLC、Melvin Capital 和 Reddit 高層作證並接受質詢。

Gill 計劃於聽證會表示，他並未以自己的利益為出發顯要求任何人買進股票，且自己並不屬於任何試圖製造股價波動的集團，過去也從未和任何對沖基金建立財務關係，不只如此，他也不認識 GameStop 內部人士，並未取得相關資訊。