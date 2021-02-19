全球車廠皮繃緊！特斯拉不停降價 今年已累計13次！

電動車先驅特斯拉 (TSLA-US) 調降了 Model 3 在日本的售價，這甚至已非特斯拉第一次或第二次降價了。

特斯拉全球一再降價，引起各界不斷爭論該公司獲利工具究竟為何，但可以肯定的是：電動車領導業者降價將會對所有同業帶來壓力。

週三起基本款 Model 3 在日本降價約 16% 至 4 萬美元，而 Model 3 基本款美國售價約 31000 美元起，高階版 Model 3 降價 24%。日版 Model 3 可能由特斯拉中國廠打造，其成本較低。特斯拉沒有針對降價行動和日本車款來源回應置評請求。

GLJ 分析師 Gordon Johnson 列出，自 2021 年迄今特斯拉已累計 13 次降價紀錄，包括在日本、中國、美國、德國和法國多次降價。由於成本下降，讓特斯拉得以降價出售。

除了在日本販售的 Model 3 之外，特斯拉也剛將在美國販售的 Model 3 和 Model Y 分別降價 3% 和 5%。1 月時，特斯拉將中國生產的 Model 3 售價大砍約 19%，中國打造的 2 款 Model Y 也平均降價 28%。

特斯拉 1 月時還調降了在法國和德國銷售的 3 款 Model 3 售價，平均降價 8% 左右。

2020 年特斯拉也曾降價過，例如去年 10 月就調降了 Model S 售價。

Johnson 向來看跌特斯拉，並給予「售出」的股票評級。他認為，特斯拉就是需要降價來刺激不斷消退的需求，才能消化現有庫存。但多頭將「以降價方式來刺激市場需求」視為利多。

特斯拉近期在銷售汽車上獲利可觀，雖然第四季汽車的毛利率 (不含出售碳排放額度) 確實從第三季的約莫 29% 下降 4 個百分點至 25%，但與其他車廠相比依舊健康，例如德國 BMW 第三季毛利率就僅約 15%。

華爾街針對特斯拉與其定價行動的討論還不會立刻結束。目前追蹤特斯拉的分析師中，僅 33% 給予「買進」評級，而道指成分股平均約 57% 分析師喊買。分析師對特斯拉的平均目標價也僅約 600 美元，遠低於現行股價。

然而，電動車定價下降對汽車產業的衝擊卻較無爭議，無論如何，這意味著傳統車廠 (那些計畫未來幾年推出數十款新電動車的車廠）將必須盡快降低成本，甚至比特斯拉降價速度還快。

特斯拉週四下跌 1.35%，收 787.38 美元。