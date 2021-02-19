缺晶片漲價潮 消費者恐將面臨漲價壓力

周五 (19 日) 外媒報導指出，全球這一波缺晶片帶起的漲價潮，最終消費者恐怕也將分擔部份成本。未來遊戲機、智慧型手機、NB、PC 等熱門電子商品都避免不了出現漲價。

外媒指出，自從新冠疫情爆發以來，被迫宅在家中的民眾開始上網購物，包含換新螢幕、PC 和平板等等，導致消費性電子產品需求量上升，而這些商品都需要晶片才能運作。

業內分析指出，新冠肺炎疫情帶動需求、供應鏈中斷等因素疊加影響下，是造成全球晶片短缺的重要因素之一。

另一個主因則是之前的中美關係緊張，導致華為去年在遭到美國制裁之前，大量下訂單備足庫存應戰，這也讓晶片供應商增添更多供給壓力。而在華為遭制裁後，分搶華為市佔的廠商追加訂單，更加惡化晶片供需失衡的問題。

(圖片: AFP)

而在這波全球性的晶片供應吃緊之下，汽車業成為最受矚目的受害者，福特、福斯、豐田、本田等汽車大廠都已被迫減產。

研究機構 IHS Markit 指出，由於汽車晶片短缺，預計今年第一季全球汽車產量將減少近 100 萬輛。

Strategy Analytics 執行董事 Neil Mawston 認為，新冠疫情造成的混亂、貿易戰導致的累積庫存，和遠距所需設備需求的提升，這些因素所共同形成的完美風暴，正造成晶片短缺。

他強調任何有晶片的產品都將受到衝擊，從汽車、智慧手機、遊戲主機、平板到 NB 都是如此。電子產品和汽車今年一整年都將面臨供應減少或漲價的問題。

外媒報導還指出，iPhone 特定機型的銷售，據了解已經因為某些零組件無法順利取得導致產量受到限制，而 Sony 的新遊戲機 PlayStation 5 和微軟的新一代 Xbox，根據了解也是因為晶片短缺導致供不應求。

