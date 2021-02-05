〈房產〉去年全台住宅開工數13.39萬宅創新高 台南成長46%最高

內政部最新資料顯示，2020 年全台住宅開工量 13.39 萬宅，年增幅 15.4%，創統計以來新高，總樓地板面積也有 11.6% 年增幅，六都住宅開工宅數僅台北市下滑 6.2%，其他五都全數成長，其中台南市年增 46.3% 最多。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，房市在 2016 年落底，隔年交易反彈，市場信心逐年回溫，去年市場資金動能強勁，且利率維持低檔，讓市場供給量劇增。

分析 2020 年全台六都住宅開工量，宅數增幅最大為台南市，共 1 萬 2813 宅、年增 46.3%，樓地板面積也有 45.5% 增幅，而供給量最大的都會區是台中市，去年開工量 3 萬 1017 宅，佔全台開工宅數 23.2%，台中市的開工樓地板面積也佔全台 24.5%，新屋供給量驚人。

至於其他四都，桃園市去年開工量宅數 1 萬 9678 宅、年增幅 36.6%，宅數增幅為六都次高，新北市 2 萬 2115 宅、年增 14%，高雄市 1 萬 8415 宅、年增 8.5%，而台北市是唯一開工量下滑的都會區，去年開工數為 9838 宅、年減 6.2%。

郎美囡表示，去年房市交易熱絡，推升建商及投資人信心，故供給量大增，且危老重建速度加快，也挹注部分開工量，台南市雖然去年買賣移轉增加有限，不過南科、重劃區、交通建設等話題紅火，讓建商推案連連，台中市挾帶人口紅利及產業鏈布局議題，各重劃區新案林立，而台北市素地稀少，多數須以都更或危老整合開發，因此開工量維持低檔。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，各區開工量暴增，顯見未來區域賣壓可能增加，且政府打炒房決心不變，今年首月已反應市場買氣降溫，提醒購屋人應多方觀察市況變化，確實掌握價格走勢，避免買到套到。