〈焦點股〉面板獲利王彩晶股漲 雙虎價量俱揚

台股今 (19) 日震盪走弱，一度跌逾 200 點，但面板族群仍獲買盤青睞，股價相對有撐，群創、友達爆量上漲，盤中成交量位居台股前二大，面板獲利王彩晶同步走高，一度勁揚近 4%，站上 13 元。

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 昨天公告去年第 4 季稅前盈餘 27.7 億元，季增約 7 成，超過前三季總和，推升全年稅前盈餘至 38.69 億元，年增 3.93 倍，更賺贏友達、群創的 27.88 億元、25.57 億元，躍居面板獲利王。

彩晶去年獲利成長，主因受惠中小尺寸面板需求帶動價格走揚，另外還有認列處分南科廠業外收益。彩晶今日吸引資金進駐，股價開高，一度衝上 13.25 元，漲幅近 4%。

面板股為今日盤面多頭指標，友達以 16.4 元開出後，一度拉升至 17.1 元，漲逾 3%；群創則以 15.15 元開盤，最高來到 15.45 元，漲幅超過 2%。面板雙虎買氣強強滾，截至上午 12 點，成交量均已爆出逾 25 萬張，居台股前二名。

群創 (3481-TW) 受惠面板需求強勁、價格維持高檔，1 月營收達 275.12 億元，月增 1.9%、年增 65.9%，創下近 43 個月新高，本季宅經濟動能可望延續，電視、IT 產品需求維持高檔，首季淡季不淡。群創今年資本支出將達 250 億元，年增約 2 成。

友達 (2409-TW) 元月產能利用率維持高檔，但受上游零組件缺料影響，1 月營收 266.2 億元，月減 7.8%、年增 71.8%，為近 4 年同期新高。友達指出，訂單能見度可看到上半年，整體面板平均價格可望續揚近 1 成。