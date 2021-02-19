日本2月製造業PMI報50.6 再度跨越景氣榮枯線

日本 2 月的製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 50.6，優於 1 月的 49.8。這也顯示日本製造業的景氣再度出現改善。

IHS Markit 週五 (19 日) 公布日本 au Jibun Bank 統計的數據，日本 2 月的製造業 PMI 從 1 月的 49.8 增加到 50.6，顯示日本製造業景氣再度好轉。

產出及新接單量都出現 2018 年 12 月以來的最快增加步調。全新出口業務也在相隔 4 個月後出現成長，也是自 2018 年 3 月以來所展現的最大加速動能。有關於 2 月展望，企業普遍樂觀看待，也是日本製造業連續第 9 個月對於景氣看法保持樂觀。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 表示「最新的 PMI 數據顯示事業活動出現進一步的減少，日本民間企業的景氣在 2 月也持續惡化。新接單量也因為日本國內的需求減少而大幅滑落。

根據最新資料，也指出了局部出現良好徵兆。全新出口訂單截至目前已連續 26 個月出現萎縮，但進入 2 月之後走勢也趨於穩定。僱用人數有稍微增加，顯示日本民間企業於僱用方面，在相隔 12 個月後出現增長。

採購價格維持 1 月時的走勢，價格雖然持續上揚，但商品、服務的價格走勢有稍微放緩。

企業樂觀看待今後 12 個月的景氣，認為應該會有所改善。背後原因也應該是認為疫情將走向終結，並且期待日本國內外的需求也將回溫。不過，肺炎疫情所造成的混亂局面，在當下也應該仍會持續一段時間。」