虛擬貨幣夯 宏達電推挖礦手機、路由器擠身概念股

比特必狂飆至 5 萬美元之上，掀起新一波挖礦熱潮，比特必也成為支付貨幣，而宏達電 (2498-TW) 早已布局區塊鏈領域，包括區塊鏈手機 HTC EXODUS 具備挖礦功能及數位交易，5G 路由器 Exodus 5G Hub 支援比特幣節點等，隨著區塊鏈再度掀起熱潮，宏達電有望受惠。

宏達電 2018 年就推出首款區塊鏈手機 EXOUDS，可透過比特幣或以太幣在 HTC Exodus 官網進行交易；後續再與 Binance(幣安) 合作推出聯名加密智慧型手機 EXODUS 1-Binance 版，成為全球第一支支援 Binance Chain(幣安鏈) 的加密手機。

隨著區塊鏈浪潮興起，宏達電瞄準首次接觸、以低門檻進入加密虛擬貨幣的族群，推出平價版區塊鏈手機，手機定價不到 6000 元，可購買比特幣、以太幣、萊特幣、幣安幣、比特現金等虛擬貨幣。

宏達電表示，雖然區塊鏈手機銷售量不高，但看好區塊鏈趨勢，公司設立相關部門，持續開發其他區塊鏈技術品項。

宏達電除開發區塊鏈手機外，5G 時代，祭出導入區塊鏈技術的全新路由器 EXODUS 5G Hub，內建加密貨幣錢包 Zion 保存虛擬貨幣，目前僅在歐美、澳洲上市銷售。

市場看好，虛擬貨幣市場熱絡，再度掀起挖礦潮，宏達電從挖礦裝置、手機，到虛擬貨幣錢包均有佈局，有望滿足玩家需求，挹注營運動能。

宏達電 1 月營收 4.93 億元，寫同期次低，月減 19.84%、年增 2.99%。