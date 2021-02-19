〈台股盤後〉權值股腿軟 面板、生技撐場 小跌83點收16341點

台股揮別金牛年連兩日走揚後，今 (19) 日隨主要亞股走跌，包括台積電、鴻海、聯發科等主要權值股同步翻黑，拖累盤中指數一度下跌逾 200 點，所幸靠生技、面板、PCB 等族群撐盤跌勢收斂，終場小跌 83.13 點，收在 16341.38 點，成交量 3468.2 億元。

在熱錢強勢壓境下，新台幣今天持續強彈近 4 角，午盤暫收在 27.941 元，相較之下，台股則受美股收黑、亞股無力影響，多數電金傳大型權值股股價轉弱，拖累大盤指數拉回整理，但在中小型股撐場下，周線仍大漲 538 點順利收紅。

台積電今天終場下跌 1.2%、收在 652 元，半導體族群中包括世芯 - KY、祥碩、日月光、華邦電、瑞昱、聯詠股價同步翻黑；光罩、松翰、達能更是逆勢衝高，股價直奔漲停關門。

金融股中指標個股的國泰金、富邦金、新光金股價同步在平盤下整理，中壽、群益證、統一證、上海商銀股價跌幅超過 1%。

面板雙虎表現相對抗跌，友達與群創價量齊揚，友達爆出 33 萬餘張大量、股價大漲近 4 %、股價收在 17.05 元，群創成交量跳增至逾 36 萬張、股價大漲 3 %，收在 15.45 元；彩晶也有 15 萬餘張成交量，股價終場上漲近 2 %，收在 13 元。

被動元件族群中，立敦盤中大漲逾 4%，華新科、凱美、信昌電也有 2%~4% 不等的漲幅，立隆電、大毅等同樣是買盤競逐重點。

PCB 族群中包含律勝大漲逾 9%，終場直奔漲停；同泰、台郡分別有 8%、5% 漲幅；另外，敬鵬、松上、志超與亞電同樣在買單追捧下，帶動股價走揚。

生技族群中高端疫苗連兩日攻上漲停，股價收在 196.5 元，其他包括合一、國光生、台康生、智擎、華廣、懷特、杏國、基亞、ABC-KY、欣大、中天也在大單追捧下，股價先後亮起漲停紅燈。

台股面臨金牛年日 K 連二紅後，今日隨國際股市走跌，今天大盤改由中小型股領軍多頭上攻，但因權值股普遍轉弱，大盤指數仍小跌作收，目前看來包括大型股、高本益比股價面臨修正壓力，改由低本益浮上檯面撐場。

