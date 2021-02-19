〈雅茗-KY展望〉今年至少展店300家 將朝中國三、四線城市快速擴張

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 總經理張妙苓今 (19) 日指出，受疫情衝擊的營運去年下半年已回歸正常軌道，全年新增 300 店目標達標，今年預計至少再新增 300 家店，主力品牌快樂檸檬在中國市場將持續朝空白的三、四線城市擴張，今年營運可望回到 2019 年的高水準，並樂觀看待明年將再創新高峰。

張妙苓表示，去年經過組織調整，擴展腳步雖放緩卻不停滯，全年仍繳出展店 300 家、持續獲利的成績單。

快樂檸檬去年新展 300 家店，全球總店數逾 1150 家店，進入 2021 年後，張妙苓說，中國市場競爭雖激烈，仍有一年高達人民幣 4000 億元的規模，茶飲市場規模是咖啡市場的 2 倍以上，處在快速成長期，而快樂檸檬的品牌知名度高，看好仍具相當大的發展空間。

張妙苓進一步指出，快樂檸檬已在中國 196 個城市設有店點，一二線城市覆蓋率達 90%，而在城市覆蓋密度上，快樂檸檬排在前五位有上海、北京、貴陽、西安、哈爾濱，隨著一、二線城市布局完整，接下來將放眼更廣大的三四線城市。

另外，除了快樂檸檬鎖定大眾市場，客單價在人民幣 10-15 元，雅茗也將以不同品牌、不同價格帶，瞄準不同市場和客群擴張版圖，中高價位品牌「茶閣里的貓眼石」瞄準白領階級族群，客單價定在人民幣 25 元左右，主要布局大上海，而集團創立的第一個品牌「仙踪林」則是以茶＋餐食型態進行品牌升級。

目前仙棕林共有 16 家店，茶閣里的貓眼石 10 家，以及主打黑糖珍珠鮮奶的喝嘛 20 家，均持續有展店可能性。

儘管快樂檸檬歷史已有 15 年，但張妙苓認為，15 年是資產而非包袱，能夠立足市場 15 年代表有一定的市場地位，但品牌需朝年輕化、數位化發展，以翻新消費者印象，因此，去年合資公司上海檬奇奇已開始將快樂檸檬導入校園餐廳和校外周邊門市。