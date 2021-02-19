旭富向正峰租廠房設備最快3月中投產 Q2有望擺脫虧損

旭富 (4119-TW) 今 (19) 日公告，與正峰化學簽訂租約，承租一座廠房及相關設備，並派員負責生產製造，預計生產 5 項中間體，最快 3 月中投產，估第 2 季有望擺脫虧損局面。

旭富表示，由於去年 12 月廠房發生火警，生產線全部遭受毀損，急需外界產能支應，以維持部份產品業務，目前已與正峰化學簽訂租約，契約從 3 月 1 日至 8 月 31 日，承租一座廠房與設備，預計生產 5 項中間體，以持續產生營業收入及現金流入。

正峰化學日前被寶齡富錦 (1760-TW) 併購，廠房位於桃園觀音，占地約 4000 坪，廠房符合主管機關標準，旭富指出，去年中間體共銷售 20 個品項，營收貢獻約 5.97 億元，目前仍在評估正峰的設備狀況，以及後續生產排程，最快預計 3 月中開始投產出貨，本季力拚不虧損，第 2 季則有望獲利。

旭富盤點廠區庫存，未受損的存貨帳面價值約 3.66 億元，其中包括原料藥與製成品，由於原料藥需透過加工後才可出貨，但目前產線尚無法運作，因此僅剩的製成品帳面價值為 2.15 億元，旭富表示，目前庫存品已陸續出貨。

旭富日前公告自結，去年全年稅前盈餘 7.58 億元，年增 6.61%，每股稅前盈餘約 9.53 元；不過受火災事件影響，去年 12 月稅前虧損 1.89 億元，每股稅前虧損約 2.38 元。