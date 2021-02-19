〈雅茗-KY展望〉深耕北美、東協 三年內拚增700家店

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 總經理張妙苓今 (19) 日指出，除了主力的中國市場，也高度看好美國和東協市場長期營運發展，目前在北美已展店超過 60 多家門店，目標 3 年達 200 店，而東協亞太市場共 40 家，目標 3 年後達 500 店，維持長期成長動能。

張妙苓說，美國、東協市場均為海外發展重心，其中美國更是重中之重，集團已在當地深耕多年，已成美西地區茶飲強勢品牌，目標 3 年內透過美國子公司 YTUS、合資公司 HL West 和大夥伴菁英計劃快速展店。

雅茗強調，將從西雅圖、波特蘭、舊金山、洛杉磯、聖地牙哥、賭城、丹佛，芝加哥等城市，前進德州、亞歷桑納州等市場，除開直營店，也將以開放地區合盟模式擴大市占。

另一方面，張妙苓看好，在東協市場的發展潛力，馬來西亞合資公司成立不到半年已開出多家門店，今年將加速展店，而菲律賓、印尼、澳洲等市場代理商也積極參與拓展計劃。

在布局全球市場同時，雅茗將更積極進行供應鏈整合，在美國和馬來西亞各設立子公司及供應鏈管理系統，藉此降低關稅障礙，提高營運競爭力，並提高加盟主投資意ㄓ願，創造第二成長曲線。

此外，張妙苓透露，今年仍有規劃以投資、合資或合盟的方式與其他餐飲品牌結合，做為第三成長曲線。