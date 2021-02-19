群創擬注資寧波群豐駿12億元 搶攻車用顯示器商機

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (19) 日公告，將對中國寧波群智光電 100% 持有寧波群豐駿電子注資人民幣 2.8 億元(約新台幣 12.1 億元)，主要用於長期股權投資，搶攻車用顯示器商機，預計 2 月底完成注資。

群創近年車用布局有成，陸續打入 BMW、保時捷、福特等一線車廠，更打入特斯拉 (TSLA-US)Model 3 車款供應鏈，去年 3 月也將旗下車用顯示器事業移轉至旗下群豐駿科技，展望未來，隨著電動車商機持續發酵，群創也可望隨著母集團鴻海 (2317-TW) 籌辦的 MIH 平台，大啖電動車商機。

面板產業景氣自去年下半年迎來春燕，受惠遠距商機、宅經濟延續，加上電視、IT 面板報價持續走揚，激勵群創去年第 4 季單季賺逾百億元，創近 14 季單季新高，去年全年也成功轉虧為盈，營運表現亮眼。

展望今年，群創表示，訂單能見度已達上半年，近期面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠效應，面板報價可望維持上漲，估首季大尺寸面板出貨量將持平上季，平均價格可望季增 6-9%，中小尺寸面板出貨量則將較去年第 4 季下滑 2-4%。