到期殖利率創新低 高收債如何佈局？

受到全球央行超低利率政策的影響，各評級債券殖利率全面下滑，全球高收益債券到期殖利率從去年底的 4.81%，進一步降至 4.61%，創下歷史最低紀錄。此時該如何挑選高收益債券基金，以獲得更好的報酬？「鉅亨買基金」表示，通常評級較低的企業債券，因先前到期殖利率較高，利率下降空間較大，債券上漲空間也會較多。隨著景氣持續好轉、企業獲利改善，債券違約率有望下降，想在低利環境中取得更好的獲利表現，建議可找尋持有較多低評級企業債券的基金。

由於疫情尚未完全控制，為讓經濟能儘快重返復甦之路，全球主要央行今年都已舉辦利率決策會議，為未來持續維持寬鬆貨幣政策奠定下堅固的基礎，導致近期各評級債券到期殖利率全面下滑。根據 Bloomberg 資料統計，以美國企業債券為例，與 2019 年底時相比，AA 級的到期殖利率從 2.4% 降至 1.7%，BB 級由 4.4% 降至 3.7%，評級最低的 CCC 則自 12.5% 降至 8.2%。評級越高的企業債券，由於原本利率就處於較低水準，進一步下降空間有限；反倒是評級較低的企業債券，因為先前到期殖利率較高，利率下降空間更為寬廣。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，無論從到期殖利率或是與公債間的利率差距來看，整體高收益債券價格都處在偏高價位，未來資本利得的獲利空間相對有限，高收益債券基金的投資選擇更顯難度。依目前各評級債券的利率下降空間來看，CCC 評級的債券仍比其它券種的資本利得收益空間相對高。目前主要全球高收益債券指數（Bloomberg Barclays High Yield Bond），CCC 與以下評級債券比重約占 13%，要想在低利率環境中，取得優於整體指數的表現，則需找尋持有更多低評級企業債券的基金。

不過，針對持有較低評級企業債券是否要承受更多的違約風險？張榮仁認為，隨著各國疫苗加快施打進度，疫情有望穩定下來，加上全球央行實施超低利率強化經濟動能運轉，而美國財長葉倫亦強力悍衛 1.9 兆美元刺激方案，皆有助於企業獲利的改善，企業債券的違約風險可望下降。惠譽信評在今年 1 月份的預測報告，已將今年美國高收益債券違約率預測值自 5%-6% 調降至 3.5%。2022 年的違約率亦從最初預期的 5%-7% 下調至 4%-5%。

雖然美國 1 月份零售銷售和工業生產表現優於預期，但上週的初領失業救濟金人數意外增加，美國失業人口仍較疫情爆發前高出 900 萬人，經濟要全面恢復仍需一段時間。張榮仁表示，在全球持續執行低利政策下，追尋收益資金將被迫轉向收益更高的資產，評級較低的高收益債券潛在資本空間更大，建議投資人可以利用「鉅亨買基金」今年免手續費的優惠，佈局相關的高收益債券基金。

資料來源：Bloomberg、鉅亨買基金整理，採美銀美林債券系列指數；資料日期：2021/2/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

【精選基金】

野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)

摩根士丹利環球高收益債券基金 A(美元)

路博邁全球高收益債券基金 T 累積 (美元)