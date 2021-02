記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (19) 日召開線上法說,對於其他同業 NOR Flash 產能受德州暴風雪影響而停擺,總經理陳沛銘表示,對車用 NOR Flash 供給造成影響,也會加劇產業供給吃緊情況,但華邦電車用 NOR Flash 著墨較少,受惠程度有限。

由於德州近來遭暴風雪襲擊,許多工廠被迫停工,英飛凌 (Infineon) 向賽普勒斯 (Cypress) 收購、位於德州奧斯汀的 NOR Flash 產能也因此停擺。

對此,陳沛銘表示,產線製程設計生產不能中斷,一旦中斷,就會造成晶圓廢片,且產線停產後,也需要時間恢復產能,預期此次英飛凌德州奧斯汀廠停產,將使 NOR Flash 產業供給更加吃緊。

陳沛銘表示,該廠 NOR Flash 產能主要為車用產品,而華邦電 DRAM 著墨較多車用、NOR Flash 方面較少,直接受惠程度有限,若受惠也可能不會立刻反應。

不過,陳沛銘也說,華邦電目前 NOR Flash 產能滿載、供給吃緊,就算車用客戶下單,一時之間也交不出產能來。