旭富未受損庫存價值2.15億元 待品質確認後將可出貨

原料藥廠旭富 (4119-TW) 今 (13) 日公告，已完成公司投保資產損失清查，其中未受損的存貨製成品帳面價值約 2.15 億元，雖然外觀受到火損，但待檢驗確認品質後，就可出貨給客戶。

旭富指出，未受損的存貨帳面價值約 3.66 億元，其中包括原料藥與製成品，由於原料藥需透過加工後才可出貨，但目前產線尚無法運作，因此僅剩的製成品帳面價值為 2.15 億元。

設備建物方面，全損帳面價值為 3.6 億元，僅是過去取得成本的 24%；未受損帳面價值則有 4.11 億元，是過去取得成本的 48.75%，旭富指出，設備建物損失後續會逐步認列，但目前仍在與保險公司接洽理賠。

旭富表示，截至去年 12 月 31 日公司約當現金約 6.03 億元，另外，新建的研發大樓已取得使用執造，但因為內部設備仍在安裝中，尚未納入保單範圍，損失將無法得到保險理賠，估計修復費用約 2620 萬元。

旭富上 (12) 月發生火警後積極尋找委外代工，據了解，擬向台兩家原料藥廠租廠房、設備，生產原料製成的中間體，最快農曆年後定案。

對此，旭富回應，公司正與兩家同業洽談廠房及設備租借，後續將由公司派員操作生產，待所有技術性問題解決後，才能正式簽訂租賃合約。