〈美股盤前要聞〉經濟有望改善 美股期貨走升

經濟復甦腳步優於預期，眾議院目標在 2 月底之前通過眾院版的 1.9 兆美元紓困計劃。美股期貨在週五 (19 日) 走升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.32%，那斯達克 100 期貨漲 0.38%。

1. 葉倫捍衛 1.9 兆美元財政計畫必要性

儘管最近的經濟數據顯示開年經濟復甦腳步比預期快，美國財長葉倫周四 (18 日) 接受 CNBC 訪問時捍衛推動 1.9 兆美元刺激計畫有其必要，她認為要讓美國經濟完全復原，必須推動大規模援助方案，如此一來可在一年內實現充分就業。

儘管美國 1 月零售銷售和工業生產優於預期，美股也觸及歷史新高，葉倫仍然捍衛財政刺激的必要性。她說：「擁有大規模方案因應疫情造成的痛苦極為重要。因為做得不夠所需付出的代價，可能遠甚於多做一點。」

她表示，與疫情爆發前的水準相比，目前的失業人口仍高出 900 萬人，400 萬人已經完全放棄找工作。周四公布的最新數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數意外增加至 86.1 萬人，高於 2007-09 年經濟衰退時期的高峰。

民主黨人希望能在 3 月 14 日之前完成立法，讓去年 12 月救助法案中的額外失業補助期滿後得以繼續發放。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在週四 (18 日) 表示，眾議院目標是在 2 月底之前通過眾院版的 1.9 兆美元紓困計劃。

2. 應材 Q2 財測勝預期

半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 周四公布的第 1 季財報和第 2 季財測雙雙優於市場預期，顯示在全球晶片大缺貨下，生產設備需求將激增，該股盤後股價大漲逾 4%。

在止於 1 月底的會計年度第 1 季中，應材淨營收成長 24% 至 51.6 億美元，優於 Refinitiv 分析師預估的 49.7 億美元；不計若干項目的每股獲利 1.39 美元，也高於市場預期。

應材預估第 2 季營收介於 51.9 億至 55.9 億美元，超越分析師預測的 49.6 億美元；每股獲利介於 1.44 至 1.56 美元，也高於華爾街所估的 1.28 美元。

3. Nvidia 推專業以太幣挖礦處理器

比特幣、以太幣持續締歷史新高，週四 (18 日) Nvidia 宣布，推出一系列專用於開採加密貨幣以太幣的處理器 CMP (Cryptocurrency Mining Processor)，包括 CMP 30HX、40HX、50HX 和 90HX。

Nvidia 此舉將能區分遊戲玩家與加密挖礦晶片客群，讓遊戲玩家專買 GeForce 顯示卡，挖礦工則改買專為挖礦而生的 CMP 系列產品。

Nvidia GeForce 行銷負責人 Matt Wuebbling 表示：「CMP 產品不做圖形處理，由獲得授權的合作夥伴銷售，專為改善加密貨幣挖礦，以達最佳挖礦性能和效率。」

4. 福特、通用等美墨工廠因德州大雪被迫停工

暴風雪侵襲打擊中斷美國南部和墨西哥天然氣供應，對美墨邊界的汽車製造廠造成嚴重破壞，福特、通用、豐田等車廠紛紛宣布關閉多處廠房。

福特汽車 (F-US) 周四 (18 日) 表示，惡劣氣候之下，密蘇里州的堪薩斯城、Flat Rock 與俄亥俄州，以及墨西哥北部邊境索諾拉州的工廠必須暫時關閉。

福斯汽車周三表示，由於天然氣供應受限，預計周四、周五墨西哥的部分廠房將暫停生產。奧迪與通用汽車 (GM-US) 墨西哥錫勞廠也傳出停工災情，通用表示，德州、田納西州與肯塔基州的 3 個廠房都將縮減輪班班次。

5. 臉書封鎖新聞連結 澳洲堅持推動內容付費法

澳洲當局不甩臉書 (FB-US) 拒絕付費而切斷澳洲媒體新聞分享服務，周五 (18 日) 矢言推動內容付費法，加拿大宣布將跟進澳洲做法，誓言就算臉書封鎖加國媒體新聞，也不會改變作法。

澳洲總理莫里森周五表示，臉書把澳洲「刪除好友」的舉動「傲慢又令人失望」，目前已收到加拿大、英國、法國和印度領袖的支持。

加拿大即將在未來幾個月公布類似法規，負責起草該法案的加國文化資產部長 Steven Guilbeault 周四譴責臉書的舉動，表示此舉無法恫嚇加國政府，「加拿大身處這場戰役的前線... 我們是頭一批這麼做的國家。」