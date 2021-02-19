〈美股早盤〉葉倫力促大規模刺激 美股小漲 晶片股領費半衝2%

在美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 重申大規模刺激措施的重要性後，美股周五 (19 日) 小幅上揚，道瓊工業指數開盤漲 73 點或 0.2%，那斯達克指數漲 0.4％，標普 500 指數漲 0.3％，晶片股全線上漲，帶領費半漲 2％。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.6％。

周期性類股開始走強，標普 500 指數的工業、金融和能源板塊分別漲 1％、0.9％和 0.85％。

葉倫周四表示，儘管經濟復甦勢頭較預期更快，大規模刺激措施仍不可或缺，1.9 兆美元的刺激方案可能幫助美國在一年內恢復充分就業。

市場聚焦紓困案之際，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，希望能趕在下周結束前進行表決，通過眾院版本的 1.9 兆美元紓困法案。

疫苗消息方面，來自以色列的研究顯示，輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech 的單劑疫苗，對新冠病毒的保護力高達 85%，為延後注射第 2 劑疫苗提供支持論點。

IHS Markik 即將公布美國 2 月製造業和服務業採購經理人指數 (PMI)。

截至台北時間周五 (19 日)22 時許：

道瓊指數上漲 73.04 點或 0.23%，暫報 31566.38 點

那斯達克上漲 61.40 點或 0.44%，暫報 13926.76 點

標普 500 指數上漲 11.91 點或 0.30%，暫報 3925.88 點

費半上漲 59.11 點或 1.88%，暫報 3205.90 點

台積電 ADR 上漲 1.57% 至每股 136.74 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.328%

紐約輕原油下跌 0.97% 至每桶 59.93 美元

布蘭特原油下跌 0.66% 至每桶 63.51 美元

黃金上漲跌 0.38% 至每盎司 1781.70 美元

美元指數下跌 0.34% 至 90.29 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤下跌 0.59％，至 58.65 美元。

英國最高法院周五駁回 Uber 的上訴，裁定 Uber 必須將自家司機視為僱員，有權享有最低薪資、帶薪休假等員工權益。英國為 Uber 在歐洲的最大市場，這項裁決恐大幅影響英國的零工經濟生態。

應用材料 (AMAT-US) 早盤上漲 7.05％，至 121.43 美元。

應材週四公佈第 1 財季營收年增 24%，至 51.6 億美元，EPS 報 1.39 美元，雙雙優於市場預期。應材預計，第 2 財季營收介於 51.9 億美元至 55.9 億美元，EPS 介於 1.44 美元至 1.56 美元，同樣優於分析師預期。

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 10.07％，至 292.00 美元。

Novavax 宣布與全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 達成疫苗供應協議，將提供 11 億劑實驗性新冠疫苗。GAVI 目前正在和 WHO、流行病預防創新聯盟 (CEPI) 等國際組織合作，藉由 COVAX 計畫向各個國家公平分配新冠疫苗。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 58.5，前值 59.2

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 58.0，前值 58.3

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 58.7

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月成屋銷售年化總數，預期 656.0 萬戶，前值 676.0 萬戶

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月成屋銷售年化月增率，預期 - 3.0%，前值 0.7%

華爾街分析：

Jefferies International 總經理 Mohit Kumar 表示，通貨再膨脹行情將持續數據，甚至更長一段時間。除了殖利率和債券部位上升之外，包含企業獲利在內等因素均表現樂觀，這對風險資產有利。

法國興業銀行 (SociétéGénérale) 全球資產配置策略師 Arthur van Slooten 表示，投資人正在稍作喘息，一旦看到通貨再膨脹行情啟動，市場近幾周的優異表現將會延續下去。

不過，Oanda 市場分析師 Edward Moya 認為，一些交易員對於全球債券殖利率回升感到擔憂。儘管聯準會重申超寬鬆貨幣政策立場，拜登政府也承諾增加財政刺激，若殖利率持續上揚，恐為美股建立修正基礎。