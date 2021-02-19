〈財報〉半導體設備需求看增 應材Q2財測勝預期 盤後漲逾4%

半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 周四公布的第 1 季財報和第 2 季財測雙雙優於市場預期，顯示在全球晶片大缺貨下，生產設備需求將激增，該股盤後股價大漲逾 4%。

在止於 1 月底的會計年度第 1 季中，應材淨營收成長 24% 至 51.6 億美元，優於 Refinitiv 分析師預估的 49.7 億美元；不計若干項目的每股獲利 1.39 美元，也高於市場預期。

應材預估第 2 季營收介於 51.9 億至 55.9 億美元，超越分析師預測的 49.6 億美元；每股獲利介於 1.44 至 1.56 美元，也高於華爾街所估的 1.28 美元。

應材執行長 Gary Dickerson 說：「半導體需求持續加速攀升，總體經濟和產業趨勢都助長了多個市場和多種應用的半導體消費。」

半導體產業正設法應付晶片供不應求的困境，這已經導致許多車廠停產，並影響高通 (Qualcomm)、超微(AMD) 等晶片設計業者的營收成長。美國政府已經通過推動晶片發展的計畫，為應材等半導體設備供應商建設新廠房提供補貼。

應材盤後股價上漲 4.4%。該股稍早紐約交易收盤隨美股大盤走弱，挫跌 1.97% 至每股 113.43 美元，今年來累計勁揚 31%。