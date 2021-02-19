陽明去年12月大賺逾50億元 單月賺贏Q3

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (19) 日在證交所要求下，公布去年 12 月自結，稅後純益高達 50.07 億元，每股純益 1.64 元，單一個月就賺贏第三季單季稅後純益 27.36 億元，也較 11 月單月稅後純益 27.05 億元再增加 85%，可以預期，陽明第四季財報勢必繳出亮麗成績單。

陽明去年 12 月合併營收 168.67 億元，年增 35.19%，稅後純益 50.07 億元，年增 3229.38%，單一個月就賺贏去年第三季；累計去年 11-12 月稅後純益達 77.12 億元，稅後純益 2.56 元。

進入 2021 年後，陽明 1 月合併營收再創單月新高，達 204.46 億元，月增 21.22%、年增 44.47%，法人樂觀看待，1 月獲利表現有望再突破去年 12 月水準。

貨攬業者指出，目前長程線海運需求還是很強勁，歐美市場需求仍增長中，上半年海運長程線表現可期待。

而即便運價在缺櫃問題略緩後高檔回跌，海運報價應不至於回到過去的低迷市況，貨攬業預料，第二季底前船公司獲利仍相當樂觀。

展望 2021 年，陽明所屬海運聯盟 THE Alliance 已開闢一條全新美東六線 (EC6) 航線，並將既有三組航線升級船型，對海運前景持續看好。