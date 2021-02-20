花旗評估瘦身 傳擬出售部分亞太區消費者業務 

彭博引述知情人士報導，花旗集團 (C-US) 正在研究檢規模龐大的國際消費者業務，可能出售亞太地區某些零售銀行業務，包括南韓、泰國、菲律賓和澳洲。瘦身消息帶動花旗股價周五漲逾 3%。

不過消息人士透露，花旗尚未拍板定案，精簡措施可能漸進實施，最終也可能保持國際業務的規模不變。

花旗發言人 Jennifer Lowney 周五透過電子郵件聲明表示：「隨著新執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 在 1 月上任，我們正在進行冷靜而全面的策略評估。我們考量多個選項，做任何決定需要一定時間。」

彭博報導出爐後，花旗股價應聲攀高，周五收盤漲 3.6% 至每股 65.78 美元，盤後回跌約 0.1%。

花旗的亞洲消費者部門版圖不限於亞洲，17 個市場中 12 個在亞太地區，另外 5 個位於歐非中東地區，共擁有 1600 萬戶信用卡客戶、逾 40 萬的財富管理客戶。

花旗的亞太消費金融業務去年營收下滑 15% 至 15.5 億美元。

知情人士透露，花期也正在評估墨西哥消金業務，但出售的可能性較低。花旗在墨國以 Citibanamex 名稱營運，是當地第二大銀行業者，設有超過 1400 萬據點，是花旗各地分支網絡規模最大的一處。

花旗傳出縮減國際消費者業務之際，正面臨監管機關有關加強內部控管、提升基礎設施的要求。該公司去年因涉及多項內部缺失遭監管機關開罰 4 億美元，美國貨幣監理署 (OCC) 和聯準銀行並要求花旗提升技術。考量到監管作業費用不斐，佛瑞塞承諾展開廣泛的策略評估，檢視各個部門。

花旗最近一季獲利優於預期，但預估今年支出將增加 2-3%，使營業利潤受抑制。

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