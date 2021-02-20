疫情後高通膨、高利率牛市將終結？華爾街：歷史經驗反而平均漲13%

隨著多項經濟數據顯示經濟復甦強勁，市場也開始擔憂通膨與債券殖利率攀升是否會為股市帶來威脅。華爾街分析師認為，從歷史經驗來看，經濟復甦期間，殖利率走升與股市上漲是可能發生的，牛市不會因此終結。

經濟復甦預期下風險偏好提升，近期美國長債殖利率節節高升，10 年期美債殖利率周五微升 0.15 個百分點至 1.344%，三大指數則在創新高後回軟，標普、那指周線小跌。

美銀的美國經濟學家 Michelle Meyer 周五表示：「市場明顯預期經濟將強勁成長，通膨上升但還不至於令人頭痛，我們預估今年美國 GDP 成長率將達 6%，但通膨上升、利率勁揚，將推升借貸成本並抑制風險資產，這會限制經濟增長的潛力。」

如同 2019 年上半年，良好的經濟數據對股市而言並非重大利多，市場一派認為，若今年通膨和經濟復甦的速度超乎市場預期，可能迫使聯準會提早縮減刺激力道，威脅股市。

不過，聯準會也已明確表示將容忍較高的通膨，以彌補過去幾年的低通膨狀況，並將超低利率維持直到經濟和就業狀況好轉。

Jefferies 股票策略師 Steven DeSanctis 認為，若股市報酬能持續上升，投資人便能接受更高的債券殖利率與通膨。

Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 統計 16 次戰後時期伴隨殖利率走升期間發現，有 13 次標普 500 指數也上漲，年化報酬率為 13%。這意味著經濟復甦期間，殖利率走升與股市上漲是可能發生的。

Lerner 進一步說道，類似的情況便是 2009 年，當時 10 年期美債殖利率上升 1.6 個百分點，而標普 500 指數也有 26% 的漲幅。

Lerner 表示，儘管通膨隱憂與聯準會縮表可能會為市場帶來動盪，但牛市不會因此終結，且經濟復甦也多少會降低公司信貸風險，因此資金成本並不會像殖利率那般飆升。

近期美國經濟數據已顯露復甦跡象，美國 1 月零售銷售較上個月成長 5.3%，生產者物價指數 (PPI) 高於分析師預期，周五 (19 日) 公布 2 月 IHS Markit 製造業 PMI 依舊維持健康水平，服務業 PMI 指數則創下 6 年新高。

此外，亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型顯示美國第一季實質 GDP 成長率高達 9.5%，本月初在不考慮 1.9 兆美元紓困計畫的情況下，成長率預估值只有不到 5%。